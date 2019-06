Maite Vergara (General del Alarde público): «Estoy gratamente sorprendida con la reacción de la gente a mi alrededor» Nueva general. Maite Vergara, en la plaza de San Juan. / F. DE LA HERA Vergara ha aceptado el cargo «con muchas ganas» y «aunque fue muy repentino, el equipo que hay detrás, muy unido, lo facilita mucho» IÑIGO MORONDO IRUN. Miércoles, 19 junio 2019, 00:12

Este lunes, a menos de dos semanas del día de San Marcial, el Alarde público anunciaba que ante la imposibilidad de participar en el desfile Itoiz Martin, elegido para el cargo pasado 15 de noviembre, nombraba Maite Vergara Iraeta nueva general del desfile. Se lo propusieron «este mismo mes» y después de pedir algo de tiempo para pensarlo «lo asumí con muchas ganas. Me emociona muchísimo»

-¿Es un nombramiento para este año o a largo plazo?

-No es una sustitución de un año, pero yo espero que Itoiz pueda volver. Asumiendo que este año no podía, lo ha hecho bien, ha tomado una decisión valiente y responsable, poniendo siempre por delante el proyecto común, el Alarde.

-Hace unos meses la nombraron comandante; ahora se ve de general. ¿Cómo lo ha asimilado?

-No ha tenido nada que ver con lo que ha pasado ahora con lo que pasó cuando me nombraron comandante. El móvil está a tope y tengo que decir que estoy muy gratamente sorprendida de la reacción de la gente. No estaba segura de qué podría ocurrir, pero si estamos en un papel de responsabilidad, había que tirar para adelante y está siendo mucho mejor de lo que esperaba.

-Ha dicho que pidió un tiempo para pensarlo. ¿Tuvo dudas antes de aceptar el cargo?

-No se puede negar que fue muy repentino, pero no tuve dudas. Una de las cosas por las que lo vi claro es por el equipo que hay detrás, muy cercano y unido. Es lo mismo que, multiplicado, pasa con la tropa. Es gente motivada y que, como se suele decir, va a favor de obra. Eso lo facilita todo mucho.

-Lleva 14 años en el Alarde, ha sido parte del Estado Mayor y conoce bien lo que ocurre el día 30 y los anteriores. ¿Algún momento que le procupe, alguna cosa que le apetezca especialmente?

-Tengo la misma respuesta para las dos cuestiones: la entrada a la plaza de San Juan el día 30. Al día 29 le tengo mucho respeto porque son muchas revistas a las que se entra al galope. Pero no hay tantísimo público como el día 30. Esa es la galopada que más respeto me da. Ya lo estoy hablando con mi yegua 'Jolie' para que hagamoa un galope cortito, que no se lance. Como es muy buena y tengo mucha confianza en ella, sé que lo haremos bien.

-Ha mencionado la Revista de Armas. ¿Prevé introducir algún cambio en las visitas a las compañías?

-Sí vamos a cambiar una cosa, pero que estaba hablada desde antes de mi nombramiento. La última revista, la de Anaka, la vamos a trasladar a la plaza del Embajador Pedro de Arístegui. Va en la línea de una idea general que tenemos que no es que nos obsesione, pero sí procuramos ir avanzando hacia ella. Queremos buscar espacios amplios para las revistas, que sean cómodos para nosotros, para las compañías y para el público y que, en la medida de lo posible, evite que tengamos que parar el tráfico.

-¿Qué espera del que será su primer Alarde como general?

-Que sigamos ganando sociedad, como estos últimos años. Sigue habiendo quien está a favor y quien está en contra, pero el público en general nos ve con normalidad y eso es bueno. Pero hace falta más y ahí es necesaria una labor que el Ayuntamiento no está haciendo o está haciendo mal. No se le puede dar la espalda a este Alarde y a toda la gente que lo apoya. Desde fuera, otras instituciones como Ararteko, Emakunde y Diputación, sí creen que este es el Alarde que no discrimina a la mujer y el que hay que apoyar y eso lo agradecemos.