Luis Martínez Aniesa (Premio Nacional de Fotografía al Mejor Medio de Difusión 2018 )«Me sirve de apoyo y ayuda que la AFI me propusiese para el premio»

Luis Martínez Aniesa es socio desde hace cuatro años de la Asociación Fotográfica Irunesa (AFI), que propuso al fotógrafo y su blog 'Cada día un fotógrafo' como mejor medio de difusión. La Confederación Española de Fotografía ha otorgado a este donostiarra de 65 años el Premio Nacional de Fotografía al Mejor Medio de Difusión 2018, galardón que recibirá en el mes de noviembre.

-¿Qué supone para usted recibir este premio?

-Significa una gran satisfacción. Este es el décimo año del blog y realmente recibo buenas críticas de la gente. Es un trabajo duro, desinteresado, constante y que no tiene una repercusión demasiado fuerte, y sobre todo, no tiene compensación económica.

-Me imagino que estará orgulloso de la Asociación Fotográfica Irunesa (AFI), que fue quien le propuso para el premio.

-Soy de Donostia y tengo un par de amigos en Irun: Oskar Gascón y Miguel Cabezas. Gracias a ellos decidí apuntarme a la Asociación Fotográfica Irunesa, hace ya cuatro años. Me encontré muy a gusto y ahora estoy muy contento de ese paso que di. Me sirve de apoyo y de ayuda que la AFI me propusiese para este premio.

-¿Cómo surgió la idea del blog?

-Fue por el hecho de querer hacer algo. Cuando vas teniendo unas ideas de lo que puedes ir haciendo en la vida, vi el blog de fotografía y artistas gráficos 'Enkil, uno de los nuestros'. Pensé que yo podría hacer algo parecido. Hice una variante de ese blog, recomendando cada día un fotógrafo, y esto me ha permitido conocer grandes artistas de la fotografía.

-¿Qué trabajo previo hay detrás de esas recomendaciones?

-Dedico de una a tres horas a cada artista. Busco su información en internet. Con algunos empleo menos tiempo por lo conocidos que son, pero con otros me cuesta más encontrar la información.

-¿Suele tener contacto con los fotógrafos después de la publicación?

-El contacto con ellos suele ser previo. Hago un resumen de lo que voy a publicar y se lo envío para que le den el visto bueno, o no. En tres o cuatro ocasiones, me ha pasado que no han querido ver publicado mi trabajo sobre ellos, y no lo he publicado. O de enviar un resumen que me ha costado horas escribir y que me contesten que solo quieren que se publique una frase. Ellos tienen la última palabra.

-¿Hay fotógrafos que se dirigen a usted para que publique un artículo sobre ellos?

-Sí. En mi blog hay fotógrafos de todo el mundo; principalmente de Estados Unidos y Europa occidental. La mitad de los lectores son españoles y la otra mitad, más o menos, sudamericanos. Y las peticiones que recibo normalmente son de estos últimos.

-Más o menos, ¿cuántos fotógrafos hay en su blog?

-En estos diez años, habré publicado cerca de 3.400. Son como mis hijos.

-Y después de tantos fotógrafos, ¿es más difícil conseguir nuevas recomendaciones?

-Comencé con un tipo de fotógrafo y después me pasé a todos los típicos de la historia de la fotografía. De esos me van quedando pocos. Pero cada día que hago un fotógrafo, nacen 100 más, por lo que no hay peligro. Hasta que yo aguante, que espero que sean otros diez años, no hay problema de que el blog cierre.

-¿Cómo es usted como fotógrafo?

-Soy un fotógrafo polivalente. Ahora participo en concursos y normalmente gano con las fotografías minimalistas. No soy el típico fotógrafo vasco que captura paisajes.

-¿Algún rincón de Irun que le guste fotografiar?

-Tengo predilección por el Ayuntamiento. Es muy complejo porque tiene elementos muy curiosos.