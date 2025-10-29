Luis Mariano será de nuevo epicentro del Halloween local

El zancudo de Halloween será uno de los personajes que aparecerá este viernes en la calle Luis Mariano en la fiesta organizada por Marrubi.

Iñigo Morondo Irun Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:38 | Actualizado 21:00h. Comenta Compartir

Las actividades organizadas para celebrar Halloween en Luis Mariano nacieron hace una década de la mano de la cafetería familiar Potxolito y la tienda de gominolas Marrubi. Tras el cierre del primero de estos establecimientos, el segundo asumió dar continuidad al evento que se ha consolidado como principal referente de la tarde-noche del 31 de octubre en la ciudad. «Hemos quedado a las cinco en Marrubi», es, desde hace años, una de las frases más repetidas por escolares locales de un amplio espectro de edad.

El crecimiento y consolidación del evento ha sido enorme, especialmente en los últimos años en los que la propia fiesta ha ido ganando eventos a nivel general, a lo que ha ayudado, sin duda, la convergencia con la versión autóctona, 'Gau Beltza'.

Horario. El programa arrancará este viernes a las 18.00 y durante las siguientes tres horas se irán desarrollando diversas actividades pintacaras gratuito, zancudos de Halloween, Marrubiman, DJ Osto (habrá música también en los momentos en los que no esté el DJ), photocall temático, truco o trato...

Sorteos Durante la tarde se sortearán dos labubus y dos megaconos de Marrubi Goxokiak.

Fin de fiesta A las 21.00 horas un espectáculo de pirotecnia silenciosa servirá para cerrar el programa.

«La que se monta cada año aquí es impresionante. La verdad es que no tenemos manera de saber cuánte gente viene, pero sí tenemos claro que cada año es más», asegura Mikel Castro, propietario de Marrubi y sostén principal de esta iniciativa para la que siempre busca aliados. «Es difícil, porque es una tarde que algunos comercios, directamente cierran. Siempre digo que no considero Halloween como un día para hacer caja, sino como un día de disfrute, un día para agradecer a nuestra clientela su apoyo continuo y para pasarlo bien todos juntos», añade.

Folder y Marrubi colaboran este año para que el primero ofrezca un 'Truco o trato' compartido por ambos establecimientos

El esfuerzo desde Marrubi Goxokiak para sacar adelante un programa cada año es mayúsculo, siempre intentando mejorar, aportar cosas nuevas, acertar con lo que más puede interesar a pequeños y mayores. «Al final es verdad que es un poco cosa mía, porque lo que veo siempre es que la gente se lo pasa súper bien a nada que le des pie y soy yo el que al final está más pendiente de ver qué funciona mejor y qué no funciona tan bien, pero la gente siempre nos dice que está encantada».

Programa potente

El refuerzo positivo es, sin duda, el principal motor que alimenta la aventura de cada año. También encontrar nuevos aliados. «Llevamos años haciendo el 'Truco o trato' de Marrubi en la calle porque dentro de la tienda es imposible. Este año hemos hablado con Folder y nos van a echar una mano y lo vamos a hacer allí. Vamos a colaborar para repartir kilos y kilos de dulces».

Solo es una parte de un programa ambicioso que, entre las 18.00 y las 21.00 horas, promete emociones, buen ambiente y mucha diversión, «con la tranquilidad además de que el tráfico en toda la calle estará cortado gracias a la colaboración del Ayuntamiento y de la Policía Local». DJ, un photocall del que llevarse la foto impresa gratuitamente, un taller pintacaras también gratis, sorteos, zancudos caracterizados de Halloween, Marrubiman y otras sorpresas llevarán a un fin de fiesta con «pirotecnia, pero silenciosa. Es algo que llevamos haciendo ya unos años por marcar claramente cuándo acaba el programa pero hacerlo sin molestar a las mascotas ni a las personas que tienen sensibilidad ante ruidos muy fuertes».