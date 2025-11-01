«Lo que más me llena es que el cliente se emocione»

E. PRIETO Sábado, 1 de noviembre 2025, 20:28 Comenta Compartir

Acercarse este mes al Ateneo Kabigorri es hacerlo también a rincones de nuestro entorno como la plaza Urdanibia, la calle Juncal, Aiako Harria, Jaizkibel y a otros un poco más lejanos como el ratón de Getaria. Todos esos lugares y algunos más han sido captados por la diseñadora irundarra Miriam Merino, que expone en el local de la calle Peña una veintena de ilustraciones digitales hasta el 23 de noviembre. La muestra se puede visitar los jueves, viernes y sábados a partir de las 19.00 horas.

Aquellos que se acerquen al Ateneo encontrarán «ilustraciones que he ido haciendo a lo largo del tiempo», explica la artista. «Hay láminas que se iniciaron con una serie que buscaba dar vida a las esculturas de la ciudad y también he incluido en la exposición imágenes de nuestros montes aprovechando que tenemos mucha gente montañera en la comarca».

La diseñadora gráfica tuvo en cuenta el componente irundarra a la hora de elegir las obras a exponer. Entre ellas la cantinera de la calle Juncal, parte «de una estampa que siempre me ha gustado. Sacarla en ilustración fue especial y además es una de las primeras que hice». Merino destaca también una correspondiente a la plaza Urdanibia, en la que se muestra la escultura de la etxekoandre inspirada en un cuadro de Vicente Berrueta. «Una clienta me contó que se trataba de su bisabuela y la quiso adquirir».

«Jugar» con Photoshop

El tiempo que Miriam dedica a cada trabajo «depende de los detalles de la ilustración», partiendo de una fotografía que generalmente realiza ella o se la envía un cliente. Cogiendo esa instantánea como referencia, Merino señala que «yo trabajo con ilustración digital en vector, con el programa Illustrator. Eso significa que la puedo hacer lo más grande o pequeña que quiera, que no se va a pixelar y la calidad va a ser la misma».

Con la ayuda de una tableta gráfica, tomando la foto como referencia, va creando la ilustración. «Es como pintar en un papel pero aparece en el ordenador», cuenta. La parte final incluye «la impresión, de la que normalmente me encargo yo a no ser que sean formatos más grandes».

Miriam Merino cursó estudios de Publicidad y Relaciones Públicas en Bilbao, donde comenzó a «jugar» con programas de diseño como Photoshop. Ahí se dio cuenta de que «no sabía cómo hacerlo» y se formó en Diseño Gráfico y Diseño Multimedia. Una cosa llevó a la otra y sin darse cuenta empezó a hacer regalos a amigas, familia o gente que se casaba hasta que llegaron los primeros encargos.

La protagonista de la exposición que se exhibe estos días en el Kabigorri considera que su trabajo se caracteriza por aportar «bastante detalle. Quiero que se vea y se haga referencia claramente al lugar que se está ilustrando. Que alguien con un vistazo identifique que la imagen corresponde a Irun o a Hondarribia». De la misma forma trabaja en las ilustraciones personalizadas, en las que «la boca o los ojos están bastante detallados. Creo que es lo que me diferencia, junto con el hecho de que sean muy coloridos y tonos pastel. Intento que sean especiales».

Sus trabajos, por la ciudad

El componente emocional es precisamente uno de los aspectos que se encuentra detrás de los encargos que recibe. «Cuando empiezo con un trabajo me hace ilusión terminarlo pero lo que más me llena es saber que va a recibirlo una persona y que se emocione al verlo, porque le recuerda a un sitio de la infancia por ejemplo».

La diseñadora irundarra ha realizado recientemente trabajos para el Museo Oiasso o el Ayuntamiento de Irun. Ha sido la encargada de diseñar el cartel del Dies Oiassonis 2025 y también la imagen de la campaña de verano de la ciudad los dos últimos años. «Ver las marquesinas o la biblioteca con tus diseños es muy satisfactorio porque llega a mucha gente que te recuerda tu trabajo».

Aunque es diseñadora desde hace tiempo, Miriam Merino se embarcó hace dos años en la aventura de Mirimeba Design, donde aglutina una oferta que incluye trabajos de «diseño gráfico, publicidad, redes sociales, marketing digital e ilustración, que quizás es lo que más se ha visto». Todos esos diseños e ilustraciones los adapta a diferentes formatos como láminas, postales, marcapáginas, imanes, camisetas o tote bags.

Para conocer su trabajo, Miriam anima a la gente a que «se acerque al Kabigorri. Que disfruten mucho la exposición y me contacten sin problema si quieren resolver alguna duda».