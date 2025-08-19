La Liga Asobal arranca en viernes para el Irudek Bidasoa Irun

IrunLa Liga Asobal arranca en viernes para el Irudek Bidasoa Irun
Martes, 19 de agosto 2025, 20:58
Asobal ha dado a conocer los horarios para la primera jornada de la Liga Nexus Energía y el Irudek Bidasoa Irun, que estrena el campeonato doméstico en casa contra un recién ascendido, Caserío Ciudad Real, va a disputar esa jornada inaugural en viernes.
Será el 12 de septiembre, con la eliminatoria preliminar de la European League resuelta, cuando Artaleku se vista de amarillo para, a partir de las 20.30 horas, dar comienzo al ilusionante campeonato liguero de este año.
