La Liga Asobal arranca en viernes para el Irudek Bidasoa Irun

Asobal ha dado a conocer los horarios para la primera jornada de la Liga Nexus Energía y el Irudek Bidasoa Irun, que estrena el campeonato doméstico en casa contra un recién ascendido, Caserío Ciudad Real, va a disputar esa jornada inaugural en viernes.

Será el 12 de septiembre, con la eliminatoria preliminar de la European League resuelta, cuando Artaleku se vista de amarillo para, a partir de las 20.30 horas, dar comienzo al ilusionante campeonato liguero de este año.