«Hay que levantarse y seguir porque todavía tenemos opciones de salvarnos el domingo» Sola pugna por el balón el pasado domingo. «Estamos pensando en los demás pero primero tenemos que sacar adelante lo nuestro»

«Nos ha penalizado mucho no entrar bien en el partido», reconocía Alberto Iturralde al término del choque. «Cuando lo hemos hecho hemos generado ocasiones de peligro pero nos ha faltado acierto».

De nada sirve ya lamentarse por la oportunidad perdida. Desde el pitido final en Lezama todos los esfuerzos están centrados en sumar los tres puntos ante el Tudelano el próximo domingo en Gal. Los navarros no se jugarán nada pero Yoel Sola advertía al término del duelo ante los vizcaínos que «será también muy difícil. No dependemos de nosotros pero esperamos ganar y que Arenas o Izarra no lo hagan para conseguir el objetivo».

Centrados en el Tudelano

El centrocampista ofreció su visión sobre la jugada polémica de la primera mitad. «Yo llego antes que el portero, me mete la pierna y hay contacto. Para mí es penalti clarísimo pero el árbitro ha decidido no pitar y no nos queda otra que seguir».

Tras el varapalo, Dani Estrada apostaba por pasar página. «Hay que levantarse y seguir porque todavía tenemos opciones. Estamos pensando en lo que hacen los demás pero primero tenemos que sacar adelante lo nuestro. Lo que está en nuestras manos es recuperarnos, entrenar bien y preparar bien el partido».

En la línea de su entrenador, el lateral manifestó que tras el gol «hemos hecho un buen partido, con muchas ocasiones pero no hemos acertado. Sabíamos que ellos tenían mucha calidad, en el segundo tiempo nos hemos volcado y en una contra nos han hecho el segundo».