El Leka Enea-Irun empieza a preparar la doble participación en la Champions League

El Leka Enea-Irun se empieza a preparar para lo que va a ser una temporada histórica. No contento con ser el único club con equipos en todas las categorías nacionales, con tener representación doble en la Superdivisión y con llevar años compitiendo en Europa, el club irundarra ha clasificado a sus dos equipos, masculino y femenino, para la Champions League.

El equipo masculino tendrá como rivales en una liguilla de todos contra todos a doble vuelta al Fakel-Gazprom Orenburg ruso, el Post SV Mühlhausen 1951 e.V. alemán y el VS Angers TT francés, que cuentan con nombres históricos del tenis de mesa como Dimitrij Ovtcharov y Vladimir Samsonov.

El equipo femenino llegó al sorteo como noveno clasificado de doce participantes. El Linz AG Froschberg austriaco y el SKST Stavoimpex Hodonin checo serán los rivales de las irundarras en una liguilla a doble vuelta.

Cita este martes

Para ir calentando motores de cara a las dos Champions, desde el Leka Enea señalan que «queremos juntar a todos aquellos aficionados al deporte y tenis de mesa en general para que aparezcan en la campaña publicitaria que se utilizará para la promoción de los partidos en Irun». En esa línea, «se anima a gente de todas las edades, tanto jugadores del club como aquellos que no lo son, a participar. No será necesario nada más que la asistencia, y posar delante de la cámara durante unos segundos. No perderás más que cinco minutos de tu tiempo y serás parte de algo muy grande».

La cita es este martes, entre las 18.00 y las 20.00 horas en el Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta.