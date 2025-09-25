El Leka Enea Irun recibe al campeón

I. A. IRUN. Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:35 Comenta Compartir

Este fin de semana arranca la Superdivisión masculina y a las 18.30 en el Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta debutará el Leka Enea Irun.

El rival es de relumbrón, el Cajasur Priego de Córdoba, gran dominador del tenis de mesa estatal en los últimos años, vigente campeón de liga y copa y campeón de liga en diez ocasiones desde 2012. Además del rival, el interés recae en el regreso de Endika Díez al Leka Enea tras dos temporadas en Francia.

Por su parte, el equipo femenino militará en la segunda categoría, formado por Ioanna Tecla y las irundarras Maitane Zuazua, Leire Martínez y Paula López. Han aplazado el partido de este fin de semana al siguiente para aprovechar el viaje a Galicia y visitar a dos rival, en Narón y en Mos.