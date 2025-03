El Leka Enea Irun plantó cara al intratable Borges en la final de la Copa del Rey

Iñigo Aristizabal IRUN. Martes, 4 de marzo 2025, 20:54 Comenta Compartir

2006, 2014 y 2025. Esos son los años en los que el Leka Enea Irun ha alcanzado la final de la Copa del Rey. Tampoco esta vez pudo ganarla, algo comprensible teniendo en frente al Cajasur Priego de Córdoba, gran dominador del tenis de mesa estatal en las últimas décadas. Pero los cordobeses tuvieron que sudar para ganar su décima copa.

Dani Palacios, uno de los jugadores del Leka Enea Irun desplazados a Tarragona, cuenta que «ha sido un torneo con varias sorpresas y nosotros también queríamos darla en la final, pero no pudo ser».

Al haber acabado la primera vuelta entre los cuatro primeros, el equipo irundarra estaba exento de la primera ronda y entró en cuartos de final. «Jugamos contra el Linares, que dio la sorpresa eliminando al Borges en la primera ronda. No fue un partido fácil, ganamos 3-2». Segundo escalón, semifinal. «Contra el Ibiza, que había eliminado al Alicante, número dos del torneo, y ganamos 3-1». Fue clave que «el italiano Bobocica ganó sus dos partidos y Jon Ander Gerrikabeitia hizo el otro punto».

A intentar sorprender

Palacios comenta que «antes de la Copa pensábamos que podíamos llegar a la final, pero hay mucha igualdad entre muchos equipos y no estábamos seguros». Una vez llegados al partido decisivo, «aunque el Priego es el equipo más fuerte de España, no descartábamos dar la sorpresa». No hubo tal, pero sí que el conjunto andaluz no pudo hacer su tercer 3-0 seguido, sino que venció por 3-1 y con apuros.

Recuerda Palacios que «contábamos con que Bobocica pudiera ganar los dos partidos, contra rivales más o menos de su nivel, en torno al top-100 mundial». Jon Ander Gerrikabeitia perdió 3-1 ante Ferreira, «quizás el mejor jugador que hay en España en los últimos años» y Bobocica cayó también 3-1, con marcadores ajustados en los sets perdidos, 11-7, 4-11, 11-9 y 11-8.

Con 2-0 en contra surgió Dani Palacios para sumar el primer punto del Leka Enea. «Empecé ganando 2-0, me empató y en el último set gané 11-5».

Después llegó duelo estrella, entre Bobocica y Ferreira. Se adelantó el del Leka Enea 2-1 e iba ganando 6-4 en el cuarto set, pero el portugués le dio la vuelta y se impuso 2-3, dando el triunfo global al Cajasur Priego Córdoba y el tercer subcampeonato copero al equipo irundarra.

Dani Palacios relata que «hubo un momento en el que ellos no lo vieron claro. No nos gusta perder, pero sabemos la diferencia que hay entre los dos equipos y estamos contentos por haber sido el único que le plantó cara al Priego».

Este viernes en casa

Esta buena actuación puede servir para espolear al Leka Enea en Superdivisión, donde marcha tercero, a un punto del segundo clasificado, el Alicante, que visitará el Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta este viernes, a partir de las 18.30. «Entre el segundo y el séptimo hay mucha igualdad. Estamos bien encaminados para acabar entre los seis primeros y volver a Europa pero queremos más, vamos a intentar acabar en el segundo puesto.