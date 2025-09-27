«Leí que a los enfermos de cáncer les puede ayudar visualizar la enfermedad»

Iñigo Morondo IRUN. « Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:18 Comenta Compartir

A una amiga le diagnosticaron cáncer. Cáncer de mama». Con esa mala noticia empezó un camino que ha llevado a Miren González al Premio Especial del Jurado del Adour Bidasoa de este año con la obra 'Bizi-Min-Bizi (bularreko minbizia) Cerca Cáncer (Cáncer de mama)'.

«La verdad es que tras el impacto inicial de la noticia, lo primero de lo que me di cuenta es de que no sabía casi nada de la enfermedad y me puse a leer», cuenta la artista tolosarra, afincada ya desde hace años en Irun, donde gestiona Marte Sorkuntza Laborategia en el barrio de Larreaundi. «Entre los libros que leí, me encontré un párrafo que decía que si un enfermo de cáncer visualiza su propia enfermedad puede cambiar su actitud hacia un estado más positivo».

No es que González tuviera «una gran pretensión de conseguir nada, pero sí que en ese momento me dije, bueno, igual otras cosas no puedo hacer, pero visualizar las cosas es lo que yo hago. Como tenía la necesidad de hacer algo por mi amiga, de estar ahí y acompañarla, decidí que iba a visualizar la enfermedad».

Comenzó entonces un proceso de investigación artístico-médica, la línea de trabajo habitual en el arte, pero en un contexto habitualmente ajeno como el de la medicina. «Cuando empecé el proyecto lo primero que hice fue ver imágenes en el ordenador, pero no era suficiente. Necesitaba poder ir al hospital, sentir la experiencia, verlo por mí misma en el microscopio y pintar in situ. Le conté a mi amiga Olatz, enfermera, lo que quería y le pedí que presentara la historia en su hospital». No iba a ser fácil. «Me lo dijo claramente. Le parecía difícil poder conseguirlo. Pero insistimos. Movió unos hilos y surgió la posibilidad de que igual alguien estuviera interesado en el proyecto».

Se incorpora en este punto una figura clave de esta historia, el doctor Manuel Moreno, «el médico que me ha ayudado. Durante 15 meses, gracias a él, he podido ir a dibujar 12 biopsias de 12 cánceres diferentes», células cancerígenas en distintos órgano porque, «como él mismo me explicó, el cuerpo está dividido en barrios, y aunque las células vienen del mismo ADN, tienen algunas ligeras diferencias según la parte en la que viven, por decirlo de alguna manera».

Miren González reconoce que empezó con los dibujos de este proyecto «muy nerviosa» porque técnicamente era complicado. «No sé cuánta gente habrá podido mirar alguna vez en uno de estos microscopios. La cuestión es que hay que estar muy muy quieto mirando y que si te mueves un poquito, se te desenfoca la imagen». Desarrolló su propia técnica, manteniéndose «totalmente quieta y haciendo dibujos moviendo sólo la mano. Tres horas por sesión. Era un trabajo ilustrativo de dibujo y notas: esta parte es como viscosa, esto transparente, etcétera...» Ya en la primera sesión se descargó un poco de presión porque «vi que lo podía hacer y eso me tranquilizó».

El color de los marcadores

González agradece profundamente la puerta que el Hospital de Donostia, su Departamento de Anatomía Patológica, le abrió para esas sesiones. Allí es donde se analizan las biopsias, «que son muestras de tejido que van entre dos vidrios, en formol, rodeadas de parafina... Son seguras, quiero decir, aunque por precaución trabajé con técnicas secas: lápices de colores y rotuladores».

Hay mucho morado, lila, rosa... «porque la eosina, uno de los marcadores más habituales, tiñe las células de ese color. Otro marcador, el CD34, pone las células sanas de color azul y las lesionadas, marrones». Aunque la muestra tiene 3 centímetros, «en el microscopio es un mundo y si subes o bajas un poco el foco, cambiaba completamente el paisaje. En cada sesión, seleccionaba lo que prefería. Por eso era importante ir al hospital, estar en el microscopio, poder ver, elegir».

El proyecto empezó con esos dibujos en papel y desde ahí ha ido evolucionando al óleo donde muestra ya «un cáncer inspirado en un dibujo de un cáncer de mamá. A partir de ahí yo he ido incorporando muchas capas y hasta el último momento no sabes cuando el cuadro está acabado». El resultado final es un «poco el caos que provoca el cáncer: las células se multiplican sin orden, aumentan de tamaño, se deforman. También he querido representar algunas células sanas y, en blanco, la grasa que hay entre las células». La obra la ha dejado «contenta, porque creo que no es una pintura que dé miedo. Creo más que representa el conflicto, aunque no es algo que yo haya buscado. Yo me he dejado llevar y aquí es donde he terminado».

Todo el proyecto se mostrará en la galería de arte contemporáneo Arteztu, en el Antiguo donostiarra el año que viene, aunque la mejor noticia es que la amiga de Miren que está en el punto de partida de esta historia «se recuperó, sí, está bien ahora».