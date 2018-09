Lara Pinilla (Cantante, compositora y productora): «Me hace ilusión empezar la gira en Irun, porque va a ser como tocar en casa» La cantante y compositora Lara Pinilla, en una actuación. Joven promesa del pop-rock español e hija del productor musical irunés Pablo Pinilla, ofrece mañana un concierto en la sala Tunk! MARÍA JOSÉ ATIENZA IRUN. Jueves, 20 septiembre 2018, 00:24

Si escuchas música desde que apenas eres «una célula», oyes cada día conversaciones sobre discos y directos y tienes en casa un piano, varias guitarras y un salón presidido por un poster de los Beatles pueden pasarte dos cosas: una, que por saturación acabes aborreciendo melodías y partituras, y otra, que por el roce te enamores de ellas. Lara Pinilla (Madrid, 1991) ha tenido la suerte de vivir la segunda. Hija del productor musical irunés Pablo Pinilla y hermana de la también cantante y actriz Elsa Pinilla, Lara compuso su primer tema a los 14 años. Desde entonces, no ha parado de cantar y de escribir músicas y letras. Con tres discos publicados y varios proyectos en marcha, mañana (21.00h) inicia en la sala Tunk! una gira de conciertos.

-¿Cómo surgió su actuación en Irun? ¿Su vinculación familiar con la ciudad hace que el conciertro de mañana sea especial?

Pop-rock Lara (voz, guitarra y teclados) y banda. Escenario Sala Tunk! (calle Auzolan, 20), mañana viernes, a partir de las 21.00 horas. El precio de las entradas es de 10 euros (anticipada) y 13 euros (taquilla).

-Hace poco grabamos un par de conciertos para televisión, uno para Telecinco y otro para TVE y tuvieron una acogida buenísima. Nos llegaron un montón de mensajes preguntando a ver cuándo y dónde íbamos a dar conciertos en directo y de ahí surgió la idea de empezar a girar por diferentes ciudades. Cuando me dijeron que el primer concierto iba a ser en Irun, me hizo mucha ilusión, porque va a ser como tocar en casa. Irun es la ciudad en la que nacieron mi padre y uno de mis abuelos. Nosotros hemos veraneado muchos años en Donosti y todos los veranos hemos ido un par de días a Irun. Habrá familiares, amigos y mucha gente conocida en el concierto, así que va a ser muy especial».

-Lara Pinilla está empezando a darse a conocer, pero su relación con la música viene de lejos.

-Llevo toda la vida escuchando música; puedo decir que desde antes de nacer, porque en mi casa siempre ha sonado la música. Profesionalmente, empecé a los 14 años, cuando escribí mi primer tema. A partir de ahí, ya supe que iba a seguir, que mi vida profesional iba a estar en el mundo de la música.

-Un mundo en el que no es fácil hacerse un hueco.

-Es bastante difícil. Es una carrera de largo recorrido y los que, al final, acaban viviendo de esto son la gente que no se rinde, la gente que sigue adelante, a pesar de los malos momentos, que hay muchos. Hay que seguir, no perder la esperanza, ni la fe. Las cosas sólo acaban saliendo si tienes constancia.

-Además de cantar, toca varios instrumentos.

-Toco la guitarra, el piano, el teclado y un poquito la batería, porque estoy aprendiendo. De lo que tengo más conocimiento y con lo que me siento más cómoda es con el piano y con el teclado. En los conciertos de la gira, se me verá también tocar la guitarra, pero sobre todo el teclado.

-Hasta ahora, tiene tres discos publicados -'Cambiar el mundo' (2007), 'Duendes, Hadas y Rock & Roll' (2010) y 'Play' (2013). ¿Hay algún nuevo álbum en proyecto?

-No, de momento. Nos gusta hacer los discos como antes, con tiempo y con mucho mimo. Pero sí estoy trabajando en varios proyectos musicales como productora, además de seguir cantando y componiendo.

-¿Qué cantantes o grupos le sirven de inspiración?

-Hace años me fijaba en una serie de cantantes, pero hoy en día busco inspiración en todas partes, porque de todo se aprende y puedes sacar lo que te interesa tanto de los clásicos como de las nuevas tendencias. Me inspiran los Beatles o AC/DC, pero también me inspira Dua Lipa. Tengo que estar pendiente de todos los estilos, hasta del flamenco, que es la pata que me falta, porque es la que menos conozco. El abanico que tengo es muy grande, porque no compongo sólo para mí. Compongo también para otros artistas, así que debo estar al día de todos los estilos musicales e inspirarme, dependiendo de lo que vaya hacer. Si escribo para mí, le pongo un toque más rockero, más blues y si compongo para otro artista o para un grupo que sea más dance, por ejemplo, intentaré llevarlo hacia su estilo.

-¿Qué temas va a cantar mañana en la sala Tunk!?

-Es una sopresa. Que la gente venga, que pase un buen rato y que disfrute de la música en directo, como vamos a disfrutar la banda y yo.