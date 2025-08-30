Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Irun

Lapurriturri programa para el día 13 la actividad familiar 'Nuestro amigo el árbol'

B. HOSSEIN

IRUN.

Sábado, 30 de agosto 2025, 21:31

La actividad 'Nuestro amigo el árbol' partirá del Punto de Información de Lapurriturri, el próximo 13 de septiembre a las 11.00 horas. Es necesaria la inscripción previa antes del día 8 del mes a través de la web del Ayuntamiento o llamando al teléfono del SAC, 010.

La actividad, de aproximadamente una hora y media, permitirá a todos los asistentes conocer los árboles de la zona de Lapurriturri durante un recorrido a pie por el entorno natural, donde se darán instrucciones para identificar especies autóctonas y se explicarán las particularidades del tronco, las plantas medicinales, las leyendas del entorno y más.

Está dirigida a toda la ciudadanía, pero especialmente recomendada a un público familiar con niños y niñas de 8 a 12 años. El punto de información de Lapurriturri, impulsado por el Área de Desarrollo y Sostenibilidad del Ayuntamiento, ha ido ofreciendo a lo largo del verano diversas actividades con el objetivo principal de dar a conocer el entorno natural de la zona, así como sus valores históricos y culturales.

Con una actividad más programada para el 11 de octubre, llamada 'Conociendo la micología', se llega a la zona del entorno de Orbil con una nueva propuesta que pone en valor la importancia de la naturaleza, siendo además una ocasión para observar las aves de la zona. Se recomienda llevar agua, almuerzo y calzado adecuado para el monte.

Lapurriturri, que lleva más de 15 años dando a conocer el parque de Aiako Harria a los visitantes, además de organizar actividades durante los periodos primaveral, estival y otoñal, ofrece también información en papel y facilita una guía explicativa de los cinco recorridos temáticos: Pozos de Nieve, Minería, Carbonero, Guerra y Flora-Fauna-Agua.

