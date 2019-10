Labore Txingudi propone un modelo alternativo para comprar alimentos Apertura. Interior de la tienda Labore Txingudi, ubicada en la calle Uranzu, que ofrece una gran variedad de productos. / FOTOS: FLOREN PORTU Ayer, en la calle Uranzu, estrenó una tienda en la que ofrece una selección de comida con la garantía de que es ecológica, de tan cerca como sea posible o de comercio justo IÑIGO MORONDO IRUN. Domingo, 13 octubre 2019, 00:26

La Parte Vieja perdió recientemente un negocio que por el tiempo que llevaba y por la relación que mantenía con el vecindario era un referente en el entorno de la plaza Urdanibia, el Bazar Uranzu. Ayer, en su local de calle Uranzu, 13 abría un concepto de establecimiento diferente, con una forma de entender el consumo y una identidad particulares y llamado también a ser referencia.

Labore Txingudi «es una asociación sin ánimo de lucro que tiene el objetivo de impulsar la agroecología, pero subrayando lo local», dice una de las socias, Dornaku Lantz. No es una idea nueva. En municipios como Bera u Oiartzun, por citar dos cercanos, hay asociaciones que ya han abierto tiendas como ésta. Labore ha hecho funcionar una durante dos años en el interior de Lakaxita, «todo un aprendizaje para dar este nuevo paso con más seguridad. Estas cosas no se aprenden en un colegio», apuntaba Lantz.

Otro consumo Labore Txingudi es una asociación sin ánimo de lucro que promueve la agroecología subrayando la característica local. Los productos alimenticios se traen de tan cerca como sea posible procurando que sean ecológicos y/o de comercio justo. Socios y no socios Atiende tanto a socios de la entidad (que pagan 60 euros anuales de cuota) como a no asociados, aunque el precio de venta difiere. Compra práctica. El objetivo es ofrecer los productos necesarios para el día a día hortofrutícolas, carne, conservas, aceite, arroz, legumbres, pasta... hasta café. Horario De lunes a sábado, de 9.30 a 13.30; lunes y viernes también de 17.00 a 20.00 horas.

Allí se puso en marcha el proyecto y se creó una base sólida desde la que crecer. «Somos unos 80 socios y con la apertura de la tienda esperamos llegar al menos a 200. Desde que se empezó a hablar del nuevo local, ya hemos crecido y ahora que hemos abierto, por la experiencia de asociaciones similares de otros municipios, deberíamos dar un salto».

Labore atiende a todo el mundo, pero ser miembro de la asociación permite comprar más barato

Quienes se asocian no adquieren más compromiso que el de abonar 60 euros anuales. A cambio, pueden comprar en la tienda «pagando un margen menor. Además, les propondremos, por ejemplo, participar en compras colectivas de productos de temporada. Pero no están obligados. Son derechos, pero pueden no aparecer siquiera por la tienda. No hay obligación alguna». En la tienda, asumiendo un margen mayor en el precio de venta, se puede comprar sin ser socio, «pero a poco que vengas, enseguida te merecen la pena los cinco euros al mes de la cuota. Aunque aquí de nuevo, no se obliga a nadie. Animamos a la gente a entrar y preguntar. Estamos deseando informar de todo», invitaba Lantz.

Ecológico, local y justo

Otra idea que las responsables de la asociación quieren dejar clara es que si bien hay una gran oferta de frutas y verduras, «al hablar de agroecología puede parecer que sólo hablamos de productos de huerta y no es así. La idea es que aquí se pueda hacer una compra completa, que sea práctico, que haya de todo: legumbres, arroz, conservas, aceite... La mayoría de estas cosas se pueden conseguir en 200 kilómetros a la redonda. Si podemos traer de más cerca, lo hacemos». Desde dentro de Irun, además de productos de huerta, ofrecerán la carne ecológica del caserío irundarra de Oihanalde, la sidra y el zumo de manzana de Ola, las cervezas artesanas de Bidassoa Basque Brewery... «Pero hay productos, como el café, que mínimo tienen que viajar 8.000 kilómetros. En ese caso, la apuesta es por el comercio justo».