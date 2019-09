Kukai y Brodas Bross representan 'Topa' esta tarde en la plaza del Ensanche Un instante de la representación de 'Topa'. / ARIZMENDI El festival Dantza Hirian propone también un taller de dibujo y una actuación de LaRutan M.A.I. IRUN. Viernes, 13 septiembre 2019, 01:55

La XIV edición del Festival Dantza Hirian recala hoy, viernes, en Irun. Esta cita itinerante llevará a la plaza del Ensanche un taller y dos actuaciones de danza contemporánea.

A las 18.00 comenzará ese taller dirigido a niños de 4 a 12 años, a quienes se les planteará el reto de plasmar el movimiento en un dibujo. A las 19.00, LaRutan representará la actuación 'Out of the Blue', una pieza de danza contemporánea de pequeño formato. A las 19.15 llegará el turno de la compañía errenteriarra Kukai Dantza y los catalanes Brodas Bross, que mostrarán su espectáculo 'Topa': cuatro bailarines participan en esta actuación, de 20 minutos de duración, que plantea un encuentro entre la danza tradicional vasca y el hip hop con la calle como escenario común.