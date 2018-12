KoopFabrika invita a emprender con la economía social como base Emprendedores trabajan en la sede de KoopFabrika, situada junto a la plaza Erromes. / F. DE LA HERA El programa de ayuda y formación para la puesta en marcha de proyectos profesionales ofrecerá una nueva edición a partir de febrero JOANA OCHOTECO IRUN. Martes, 18 diciembre 2018, 00:31

El programa de ayuda al emprendimiento de proyectos profesionales y actividades socio-económicas KoopFabrika celebrará una nueva edición en la comarca del Bidasoa en 2019. Tras la experiencia de este año, en la que nueve proyectos participaron en la fase de formación, la cooperativa Hiritik At vuelve a estar al frente de esta iniciativa que apuesta por los nuevos modelos de emprendizaje.

El rasgo principal de KoopFabrika es que se basa en las claves de la economía social transformadora: no comparte el patrón de emprendizaje basado en la lógica del mercado, sino que sus características son la vocación por el cambio social, la intercoperación y el trabajo en común, carácter colectivo, la participación, impulso a la acción... El programa se dirige a cualquier persona «que tenga un proyecto en mente» y quiera ponerlo en marcha siguiendo esas claves, explicó Iker Eizagirre, de Hiritik At. Los impulsores del proyecto presentaron la nueva edición en el recientemente inaugurado local de BDS Koop, sede de la red y espacio co-working en el que conviven varios proyectos: la propia Hiritik At; Izarkom, que ofrece servicios de telecomunicaciones; la cooperativa de arquitectura LZB y Antxeta Irratia-Pausumedia.

Una estructura diferente

Iker Eizagirre recordó que en la anterior edición del programa nueve proyectos participaron en la fase Formazio Fabrika, en la que recibieron formación en torno al emprendimiento social; y siete de ellos continuaron con la Tutoretza Fabrika, que consistió en sesiones de trabajo con un tutor. El programa culminó con una última fase, Saretze Fabrika, en la que se realizan los planes de viabilidad y, sobre todo, los nuevas empresas establecen contactos con otros proyectos locales de características similares.

La edición de este año tendrá un formato parecido en cuanto a esas tres fases, pero la estructura será diferente: el programa se impartirá en dos modalidades, de forma que los participantes tengan «dos opciones en cuanto a horarios». La modalidad comprimida, dirigida a quienes tengan la posibilidad de dedicarse exclusivamente al programa, se desarrollará durante dos semanas seguidas en febrero. La modalidad distendida se ofrece a quienes deban compaginar la formación con trabajo u otras actividades: en este caso, se impartirán nueve sesiones entre los meses de marzo y junio.

Otra de las novedades, concretó Iker Eizagirre, es que este año la tutorización de los proyectos se realizará desde el principio, en vez de al terminar la fase de formación. El emprendedor o grupo de emprendedores tendrá a su disposición «un tutor que le guiará en su camino, y le ayudará a planificar el curso».

El programa KoopFabrika distingue tres tipos de perfiles en los potenciales participantes: además de todo aquel que quiera poner en marcha un proyecto o idea, también se dirige a asociaciones que deseen profesionalizarse u organizarse de otro modo, o a quienes deseen emprender siguiendo dimensiones sociales dentro de una empresa ya creada.

Inscripciones gratuitas

La participación en el programa KoopFabrika es totalmente gratuita, pero las plazas son limitadas. Las personas o grupos interesados en participar deben inscribirse a través de la página web www.koopfabrika.eus. Asimismo, se puede obtener más información al respecto llamando al número de teléfono 943 611 286.

Iker Eizagirre recordó que una de las principales señas de identidad del programa es el trabajo colaborativo: Koop Fabrika está organizado por la red OlatuKoop, el Instituto Gezki de la UPV-EHU y el laboratorio de investigación Lanki de Mondragon Unibertsitatea, mientras que la cooperativa Hiritik At es la encargada de materializar el programa en la comarca del Bidasoa.