Kontenporanea regresará en mayo con la vocación internacional como eje Juncal Eizaguirre y Carlos Sánchez informaron sobre la feria. / DE LA HERA El equipo motor que gestionará la cuarta edición de la feria de arte contemporáneo está conformado por jóvenes creadores JOANA OCHOTECO Domingo, 17 febrero 2019, 00:52

La cuarta edición de la feria de arte contemporáneo Kontenporanea se celebrará entre el 17 y el 19 de mayo en la plaza San Juan. La cita organizada por el área de Cultura y dinamizada por Bitamine tendrá este año como ejes la internalización y la proyección exterior.

La delegada de Cultura, Juncal Eizaguirre, recordó que «en la anterior edición la feria tuvo mucho éxito también fuera de nuestras fronteras. Recibimos casi 50 obras de artistas extranjeros de 19 países diferentes», como Colombia, México, Francia, Australia, Cuba, Singapur y Venezuela. «Nos gustaría continuar con esa línea para conseguir que Kontenporanea, además de una plataforma para jóvenes creativos de nuestro entorno, sea un encuentro a nivel internacional».

En cada edición, Bitamine organiza un grupo motor para coordinar Kontenporanea «compuesto por artistas o personas jóvenes vinculadas al mundo creativo». Para ellos «es una primera oportunidad de adentrarse en el mundo laboral dentro de la gestión cultural», señaló la delegada. Carlos Sánchez, en representación de Bitamine, explicó que el grupo motor de este año ya está formado y comenzará a trabajar en marzo. «No sólo son artistas, sino que tienen un perfil cultural o relacionado con el mundo de la comunicación».

Los jóvenes creadores seleccionados para el equipo de esta edición son los siguientes: Miguel Matador, irundarra de 22 años, es diseñador gráfico y responsable de marketing, diseño y redes sociales del festival Kalikenyo Rock de Lleida. Maialen Caballero, artista de 23 años de Hendaia, dirige su propio estudio de tatuajes, Santa Venus. Haizea Olaizola tiene 25 años, es de Irun y graduada en Estudios Ingleses: actualmente es profesora pero también ha trabajado en gestión cultural en el Festival of Literature and the Arts de Londres. Y Julen Sánchez, irundarra de 25 años, es diseñador gráfico y fotógrafo: trabaja en la empresa Katagrafic y está desarrollando un libro sobre fotografía.

Carlos Sánchez subrayó que Kontenporanea «pone el acento en empoderar y apoyar a la comunidad artística local, en este caso a la más joven. Es uno de los puntos fuertes del programa. El proyecto está cada vez más asentado, hemos conseguido sacarlo al espacio público y, cada año, Kontenporanea tiene un sello diferente».

Recordando que el de este 2019 será la internalización, el intercambio y la proyección exterior, la idea es que para la exposición de Kontenporanea se incluyan propuestas artísticas relacionadas con el diálogo, el lenguaje, la multiculturalidad y las fronteras. «Queremos internacionalizar el proyecto y conectar con otras redes europeas», señaló Carlos Sánchez. Como en otras ediciones, en la feria tendrán cabida múltiples disciplinas artísticas. «La idea es que sea un escaparate de todo lo que se hace en el arte contemporáneo, lo más diverso posible y que pueda interesar a un público también diverso. Queremos llegar a toda la ciudadanía».

Juncal Eizaguirre recordó que Kontenporanea proviene «de los presupuestos participativos juveniles. Es importante subrayar el hecho de que una propuesta de los jóvenes de la ciudad se ha podido asumir en la programación ordinaria del área de Cultura».