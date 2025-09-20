Klara Olazabal y Oier Díaz han viajado a Australia y preparan el Campeonato del Mundo La irundarra fue novena en la última prueba de la Copa del Mundo

En Sydney, Australia, se va a celebrar el Mundial de slalom a partir del 29 de septiembre y hasta allí han viajado esta semana Klara Olazabal y Oier Díaz, de Santiagotarrak-ZAISA.

Para él será el primer Mundial sénior, tras haberse proclamado campeón del mundo de la categoría júnior este mismo año.

Ella es veterana y acude a la cita motivada por su último buen resultado. En la prueba de la Copa del Mundo celebrada en la localidad eslovena de Tacen, la canoísta irundarra fue undécima en la clasificatoria y entró en la final, en la que acabó en novena posición.

Hasta Sydney también ha viajado otro irundarra, el entrenador Telmo Olazabal.