Klara Olazabal y Oier Díaz han viajado a Australia y preparan el Campeonato del Mundo
La irundarra fue novena en la última prueba de la Copa del Mundo
I.A.
IRUN.
Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:31
En Sydney, Australia, se va a celebrar el Mundial de slalom a partir del 29 de septiembre y hasta allí han viajado esta semana Klara Olazabal y Oier Díaz, de Santiagotarrak-ZAISA.
Para él será el primer Mundial sénior, tras haberse proclamado campeón del mundo de la categoría júnior este mismo año.
Ella es veterana y acude a la cita motivada por su último buen resultado. En la prueba de la Copa del Mundo celebrada en la localidad eslovena de Tacen, la canoísta irundarra fue undécima en la clasificatoria y entró en la final, en la que acabó en novena posición.
Hasta Sydney también ha viajado otro irundarra, el entrenador Telmo Olazabal.
