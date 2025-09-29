Klara Olazabal y Oier Díaz se estrenan hoy en el Mundial de Australia En la primera jornada se disputan las clasificatorias de canoa

Desde ayer hasta el sábado se está disputando en Sydney, Australia, el Campeonato del mundo de aguas bravas y allí van a competir Klara Olazabal y Oier Díaz de Santiagotarrak-ZAISA, siendo el tercer irundarra presente Telmo Olazabal, entrenador de su hermana.

La competición arrancó ayer con el kayak-cross, modalidad en la que esta vez no compiten nuestros protagonistas. Hoy tendrán las clasificatorias de C-1, así como las patrullas, y el jueves tendrían las semifinales y final.

Es la quinta vez en la que Klara Olazabal ha viajado a Australia y a este canal. Guarda un buen recuerdo de la primera participación: «Fue en el Mundial júnior, con quince años. Entré en la semifinal y en patrullas fuimos segundas».

Las siguientes visitas han sido en concentraciones invernales y ahora toca el Mundial absoluto, en un canal «muy bonito, muchos dicen que el mejor del mundo. Es un canal muy bueno, que tiene todo tipo de movimientos». Se muestra «muy motivada, es el broche a la temporada» y se apoyará en su noveno puesto de la última Copa del Mundo para intentar conseguir un buen resultado.

Para Oier Díaz la historia es distinta. Cumplió 18 años en verano y poco antes se proclamó campeón de Europa júnior en C-1, así como subcampeón en kayak-cross y en patrullas fue plata y bronce. Es un recién llegado a la categoría, pero ya ha dejado muestras de su calidad.