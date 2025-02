El keniata Olekei fue la sensación en la segunda media maratón del Bidasoa

Iñigo Aristizabal IRUN. Martes, 25 de febrero 2025, 20:25 Comenta Compartir

El keniata Raphael Olekei fue la sensación de la 'II Lomeña Fachadas Media Maratón del Bidasoa + 10K Rhenus Logistics'. Los organizadores le vieron el sábado en la lista de inscritos y en su palmarés reciente aparecían triunfos en la media maratón de Toro y el Campeonato de España máster de cross, así como otros buenos resultados.

Enseguida se convirtió en el favorito número uno. Lo que nadie sospechaba es que fuera a ganar con tanta facilidad. En Amute (kilómetro dos) llevaba diez segundos de ventaja, en el puerto deportivo (kilómetro seis) ya eran cincuenta y siguió aumentando hasta los tres minutos. Pasó el kilómetro 10 en un espectacular 30'30'', pero luego aflojó el ritmo.

Media maratón femenina

1 Nerea Egia 1.21'52''

2 Rebeca Mariño 1.25'08''

3 María Cobo 1.29'03''

4 Carol Donoso 1.32'31''

5 Elia Lecumberri 1.32.58''

6 Zaira Acedo 1.32'58''

7 Miriam Martín 1.35'03''

8 Carol Sánchez 1.35'26''

9 Nerea García 1.36'49''

10 Julia Crespo 1.36'51''

10 K femenina

1 Emilie Morier 34'56''

2 Clea Lelievre 36'17''

3 Ana Pérez de Ciriza 39'11''

4 Alicia Vetas 41'13''

5 Virginie Popieul 41'19''

10 K masculina

1 Diego Pascual 31'39''

2 Jerome Camacho 32'30''

3 Sergio Sotelo 32'53''

4 Javier Eguiguren 33'03''

5 Rodrigo Senovilla 33'11''

Media maratón masculina

1 Raphael Olekei 1.06'30''

2 Ismail Chkhichekh 1.08'41''

3 Alberto Puyuelo 1.08'56''

4 Javi Menta 1.09'16''

5 Jose Gómez de Arriba 1.09'21''

6 Ricardo Andrade 1.10'02''

7 Jon Urtizberea 1.11'17''

8 Javier Ochoa 1.12'05''

9 Ander Segurola 1.12'15''

10 Iván Asensio 1.12'38''

194 inscritos más que en la pasada edición 861 en la media maratón y 634 en los 10 kilómetros.

Tras acabar la carrera contó que «vivo en Zamora desde antes de Navidades. Me ha parecido una carrera muy bonita, muy bien organizada, aunque he tenido que correr todo el rato solo. Al principio iba muy bien, pero después hacía un poco de frío y viento, por lo que no pude hacer una mejor marca».

Acabó en 1.06'30'' y si hubiera bajado de 1.05' se habría llevado el premio de 300 euros. Se tuvo que conformar con los 200 de ganador.

Los mismos que se llevó la donostiarra Nerea Egia, que también corrió sola, en referencia a rivales, y aseguró estar «muy contenta» con la victoria. «Fui muy a gusto, solo sufrí un poco al final. Le pareció «un recorrido rápido y muy bonito, además con buen tiempo, aunque con un poco de viento». Se estrenaba en la carrera y «seguramente volveré. Está muy bien organizada y me viene bien en la preparación». Tiene previsto correr la maratón de París en abril y después el Campeonato de España de 50 kilómetros en Málaga.

Cuatro ganadores foráneos

Estos dos fueron los ganadores de la media maratón, mientras que en la carrera de diez kilómetros se impusieron Diego Pascual, de Bilbao, y Emilie Morier, de Baiona. La procedencia únicamente de los cuatro vencedores ya indica la presencia notable de corredores de fuera. El 35% de los 1.495 inscritos (861 en la media maratón y 634 en diez kilómetros) eran de fuera de Gipuzkoa.

En las horas posteriores al evento, Ibon Muñoz, gerente del Super Amara-Bidasoa Atletiko Taldea, destaca que «estamos muy satisfechos con el aumento significativo de participación, a pesar de la coincidencia con otras pruebas». Por ejemplo, el mismo día se corrió la Lilatón en Donostia, con 5.300 participantes, y, pese a ello, hubo un 40% de mujeres, en torno a 600.

Otro dato importante es que «no hubo incidencias médicas reseñables. Y eso no es fácil cuando participa tanta gente». En cuanto a la logística, «teníamos 300 voluntarios para avituallamientos, consigna, cruces y demás tareas. Tanto las policías locales de Irun y Hondarribia como la Ertzaintza estaban contentos con el dispositivo de voluntarios y con cómo se desarrolló la mañana».

En general, «los primeros comentarios que hemos recibido son satisfactorios. Lo que nos ha llegado es que la gente está muy contenta. Ahora mandaremos las encuestas, que nos ayudan mucho a pulir detalles, y haremos un estudio detallado de la procedencia y número de pernoctaciones. Hay mucha gente de fuera, incluso algunos de lejos, y se ve que en poco tiempo esta carrera está calando».