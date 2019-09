Kanka vuelve al escenario del Amaia con un reestreno de 'El avaro' Los intérpretes de Kanka Teatro, durante una de las representaciones de 'El avaro'. Aunque tienen previstas más funciones de este espectáculo, los intérpretes quieren ampliar su repertorio con una obra «ambientada en nuestro tiempo» El grupo de teatro amateur representa mañana a las 20.00 la obra de Molière JOANA OCHOTECO IRUN. Viernes, 20 septiembre 2019, 00:15

Hace justo un año, Kanka Antzerki Taldea completó casi la totalidad del aforo del Amaia en el estreno de su primera obra, su versión de 'El avaro' de Molière. El centro cultural «estuvo casi lleno, y las críticas que fuimos recibiendo fueron positivas», rememora José León, uno de los intérpretes de este grupo de teatro amateur. Las buenas sensaciones de aquel estreno y las tablas que otorgan un año de ensayos y representaciones en otras ciudades les han animado a volver a llevar 'El avaro' al escenario del Amaia. Lo harán mañana, sábado, en una función con entrada libre que comenzará a las 20.00 horas.

De la representación podrán disfrutar tanto quienes se perdieron el estreno como quienes deseen repetir: «el público que la vio hace un año apreciará cambios, tanto a nivel actoral como respecto a la propia dinámica y la actuación. Creo que se llevarán una grata sorpresa», augura José León. Como comenta, «el teatro no es como una película, sino que las obras están vivas, van creciendo, siempre en el sentido de mejorar». Una de las novedades que apreciarán los espectadores es que serán nueve en lugar de once los intérpretes que subirán al escenario, por lo que dos de ellos, Luis Ferrer y Ángel Moreno, duplican su papel. Pero «en lugar de restar emotividad o calidad, yo creo que han aportado un plus. Son dos actores buenísimos y capaces de, en el mismo escenario con la misma obra, hacer dos papeles diferentes», señala José León.

La obra 'El avaro', de Molière. Lugar y hora La representación comenzará mañana sábado a las 20.00 horas en el Centro Cultural Amaia. Entradas Son gratuitas. Elenco Mª Carmen López Melle, Luis Jesús Pérez, Nina Herrezuelo, Luis Ferrer, Mako Olazabal, Ángel Moreno, Pili Mendiguren, Javier López y José León. Directora Ana Pérez.

Desde el estreno de 'El avaro', Kanka Teatro ha llevado la función «a Lugaritz y Loiola, en Donostia, y también a Ventas», y tienen previstas varias representaciones de aquí a final de año: estarán «en Bera, Hondarribia, Pasaia, Errenteria... También nos gustaría participar en citas como el Festival de Teatro de Alegría-Dulantzi o el Certamen de Teatro José Sacristán, en Chinchón».

Próximos proyectos

No son los únicos proyectos que tienen en mente los componentes del grupo teatral: «nos gustaría participar en los Dies Oiassonis el año que viene, interpretando la obra 'Julio César' de Shakespeare», adelanta José León. La idea de Kanka es que esta representación tenga un componente diferente: «en lugar de interpretar la obra entera, queremos trabajarla en forma de monólogos contando con la participación del público». Y además de este proyecto, plantean preparar un nuevo espectáculo: «queremos que sea una obra ambientada en nuestro tiempo, bien en el ámbito de la comedia o en el del drama». Habiendo transitado ya por la dramaturgia clásica de la mano de 'El avaro', «queremos ampliar nuestro abanico y tocar diferentes géneros teatrales», explica José León.

Esto no quita para que 'El avaro' les siga dando muchas satisfacciones. José León se confiesa «enamorado» de esta obra de Molière, que si bien fue escrita en el siglo XVII «es de rabiosa actualidad. Defectos como en el egoísmo, la cicatería, la arrogancia o las ansias de venganza son comportamientos tan actuales como lo eran en aquellos tiempos». Esta obra no sólo analiza «la avaricia y el poder del dinero, que lo corrompe todo», sino también otros defectos «que podemos tener todos: el engaño, la mentira, la venganza...». Todo ello, «en clave de humor», y sin que falten «un poco de romanticismo y pasión» dentro de «ese cóctel de confusiones y de equívocos». Todo un espectáculo, en definitiva.

José León animó al público a asistir a la representación de mañana, cuya entrada es libre: «somos un grupo sin ánimo de lucro, que hacemos esto por amor al teatro y a la farándula. Pero necesitamos un combustible, que es el aliento, el apoyo y el aplauso del público. Con eso, nos damos por satisfechos».

Cuatro años de trayectoria

Kanka Antzerki Taldea, dirigido por Ana Pérez, inició su andadura entre 2015 y 2016: intérpretes procedentes del grupo Ipso Facto, tras representar obras como 'El retablo de las maravillas', de Cervantes, o 'Medea', de Séneca, «vimos que necesitábamos preparar una obra para actuar no sólo una única vez, sino para llevarla a distintas localidades y escenarios. Así nació el proyecto Kanka», recuerda José León.