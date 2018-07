«Jugar en un equipo como éste es algo que me hace feliz» B.O. IRUN. Miércoles, 18 julio 2018, 00:30

Uno de los fichajes realizados por el Real Unión esta temporada es el de Jon Ceberio. El centrocampista donostiarra, de 21 años, jugó la pasada campaña cedido por la Real Sociedad en la Peña Sport. Con el conjunto de Tafalla pudo disputar 32 encuentros, 27 de ellos como titular.

Ceberio cuenta que «estoy con ilusión porque venir al Real Unión es algo importante. Jugar aquí todo el año, en un equipo como este, me hace feliz. La temporada pasada estuve cedido y se me acabó el contrato con la Real, entonces recibí llamadas de algunos equipos, entre ellos el Real Unión, y me decanté por venir».

El donostiarra espera que «entre todos podamos hacer una temporada bonita y tener opciones para estar lo más arriba posible. Creo que tenemos una buena plantilla, con jugadores de calidad y un buen grupo. En lo personal, por ejemplo, todo el mundo me ha recibido muy bien desde el primer momento».

«Quiero tener minutos»

Preguntado por el tipo de futbolista que vamos a ver y por sus pretensiones, no esconde que «quiero tener minutos y hacer una buena campaña. Intentaré sacar mis mejores virtudes, tener precisión en los pases y mucho trabajo en el centro del campo. Y también mucho trabajo durante la semana para ganarme un puesto en el once».

Y de su nuevo entrenador dice que «es importante tener un entrenador que haya sido jugador porque sabe cómo hay que tratar a los jugadores. Es verdad que es su primer año, pero conoce a todos los jugadores y la categoría y esa es una buena base para empezar».