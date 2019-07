Dos jugadores 'made in' Zubieta para el Real Unión de Iturralde Aitor Aranzabe e Iñaki Recio ayer durante su presentación. El conjunto txuribeltz presentó ayer a Aitor Aranzabe e Iñaki Recio, procedentes de la Real E.P. IRUN. Sábado, 13 julio 2019, 00:14

Dos de las incorporaciones del Real Unión para la próxima temporada tienen el sello de Zubieta. Los jovencísimos Aitor Aranzabe e Iñaki Recio llegan a Irun con el objetivo de dar un paso adelante en sus carreras y habituarse lo antes posible a una categoría, la Segunda B, que para ellos es desconocida.

Los dos vivirán su primera experiencia lejos de la comodidad que ofrece la Real Sociedad. Un aprendizaje que llevarán a cabo en los terrenos de juego y también en otros ámbitos como el de las salas de prensa. Los dos se estrenaron ayer en esos menesteres con motivo de su presentación como jugadores unionistas.

Aitor Aranzabe (Zaldibia, 28 de junio de 1998) reforzará el extremo izquierdo. Se definió como un jugador de «regate y velocidad» y reconoció que «no le dí demasiadas vueltas cuando surgió la oportunidad de venir al Real Unión. En principio iba a hacer la pretemporada con el Sanse pero cuando me lo propusieron me pareció buena idea y pensé en incorporarme lo antes posible».

En ese sentido, Aranzabe señaló que «tanto Iñaki como yo no hemos tenido la oportunidad de jugar en esta categoría. Vamos a estar en el vestuario con gente veterana y creo que podemos aprender mucho».

El centrocampista se mostró ilusionado con el cambio en su carrera. «Estoy con ganas de conocer a la gente, empezar a jugar y tener el mayor número de minutos posibles».

Recio, «a aprender»

Más grande será el salto de Iñaki Recio (Soraluze, 1 de febrero del 2000), que la temporada anterior estuvo en el juvenil de la Real. Compartirá demarcación con Javi Garrido, un jugador del que espera «aprender mucho. No le he visto jugar demasiado porque soy muy joven pero me servirá para mejorar muchas cosas».

Igual que su compañero, no tuvo demasiadas dudas en aceptar la propuesta del conjunto txuribeltz. «Siempre he estado en la Real, está bien cambiar de aires y además es una categoría superior».

Recio admitió que «lo primero será hacerse a la Segunda B que no conozco. Me tengo que acostumbrar a jugar contra gente mayor que yo». A pesar del cambio, el lateral explicó que «acabamos de empezar pero tampoco he visto tantas diferencias, es un poco lo que me esperaba. Llevamos poco pero no se me ha hecho duro. He visto que en el vestuario hay muy buen ambiente».

El hasta ahora capitán del primer equipo juvenil de la Real, no quiere pensar demasiado en su futuro como jugador txuri-urdin y apuesta por hacerlo bien en Irun. «Vengo a hacer una buena temporada y luego lo que venga, bienvenido será. Mi objetivo es jugar en la Real algún día pero tengo todo un año por delante».

Preguntado por sus características como lateral, afirmó ser «un defensor duro que a las disputas voy con todo».