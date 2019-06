José Antonio Santano fue elegido alcalde en la constitución de la nueva Corporación Los veinticinco miembros de la nueva Corporación posan en la escalinata del Ayuntamiento al término de la sesión. / F. DE LA HERA Los veinticinco concejales tomaron posesión de su cargo en una sesión que se desarrolló sin sorpresas aunque sí con alguna anécdota JOANA OCHOTECO IRUN. Domingo, 16 junio 2019, 00:19

José Antonio Santano fue elegido ayer alcalde de Irun, en la constitución de la nueva Corporación municipal. La sesión se desarrolló según el guión previsto aunque también dejando alguna anécdota. Los veinticinco concejales elegidos en las elecciones municipales tomaron posesión de su cargo y, a continuación, votaron para elegir al alcalde.

Como paso previo a ambos procedimientos, se constituyó la Mesa de Edad formada por las concejales de mayor y menor edad, Marisol Gómez (PSE-EE) y Ane Unanue (EH Bildu), respectivamente; junto a la secretaria municipal, Juana María Herrador. Fueron llamando uno a uno a los respectivos concejales para que juraran o prometieran sus cargos y tomaran posesión de la venera que les identifica como ediles. Una vez consituida la que es la undécima Corporación municipal irunesa de la democracia, se procedió a la elección del alcalde.

Alcalde PSE José Antonio Santano Concejales PSE Cristina Laborda Miguel Ángel Páez Juncal Eizaguirre Borja Olazabal Mónica Martínez Sergio Corchón Rebeca González Jon Ugarte Marisol Gómez PNV Xabier Iridoy Josune Gomez Lourdes Larraza Josu Iguíñiz José Enrique Corchón Miren Guezuraga Lander Ugartemendia Podemos David Soto Miren Echeveste David Nuño Santi Jiménez EH Bildu Jokin Melida Oihana Briones Ane Unanue PP Muriel Larrea

José Antonio Santano se presentó como candidato del PSE-EE, el partido que «obtuvo mayor respaldo electoral. Por esta razón presentó mi candidatura a alcalde», dijo. EAJ-PNV, la segunda lista más votada, no presentó a su candidato, Xabier Iridoy. El acuerdo alcanzado a nivel de Euskadi entre socialistas y jeltzales, en virtud del cual ambas formaciones debían respetar la lista más votada, motivó que hace una semana Xabier Iridoy anunciase que retiraba su candidatura a la alcaldía.

José Antonio Santano Alcalde de Irun «Desde la pluralidad conseguiremos mejores y mayores resultados. Ofrezco para ello la mano tendida» Miguel Ángel Páez PSE-EE «Nuestra intención es diálogo, diálogo y diálogo con todas las fuerzas políticas» Xabier Iridoy EAJ-PNV «Nuestro grupo va a ejercer una oposición constructiva en los próximos cuatro años» David Soto Elkarrekin Podemos «Nuestra apuesta siempre será por realizar políticas de transformación y de cambio en la ciudad» Jokin Melida EH Bildu «Tendemos la mano para llegar a acuerdos puntuales con unos y con otros y hacer un Irun mejor» Muriel Larrea PP «Espero que en este nuevo mandato se colabore y se dialogue mucho más con la oposición»

Sí que presentaron a sus respectivos cabezas de lista Elkarrekin Podemos y EH Bildu. Ambos candidatos tomaron la palabra antes de que comenzara la votación: David Soto explicó que presentaba su candidatura «por la confianza depositada por las 4.300 personas» que el pasado 26 de mayo votaron a Elkarrekin Podemos. Soto quiso constatar «que existen alternativas en la ciudad para poder gestionarla. Se evidencia que hay distintos proyectos, distintas alternativas para hacer de nuestra ciudad un lugar mejor. Toca hablar, dialogar y articular nuevas formas de cooperar. Nuestra candidatura pretende visualizar dicha pluralidad».

Jokin Melida, candidato de EH Bildu, coincidió en que se postulaba para alcalde motivado por «la confianza que han depositado en nosotros casi 4.000 irundarras. La decisión de presentar nuestra candidatura ha estado condicionada a si se podría conformar una alternativa al gobierno socialista. Por desgracia, los pactos generales exteriores a Irun hacen que esta opción sea descartada». Jokin Melida aseguró que «se ha perdido una oportunidad histórica», y transmitió a los irundarras que «EH Bildu seguirá trabajando a favor de Irun, con ilusión y honestidad, aunque sea desde la oposición». Por su parte, Muriel Larrea, única concejal del PP, optó por no presentar su candidatura.

Un voto a Iridoy, declarado nulo

A continuación, se procedió a la votación mediante papeletas depositadas en una urna. Y aunque no hubo sorpresas, sí hubo anécdota: José Antonio Santano recibió diez votos; David Soto, cuatro; y Jokin Melida, tres. Previsiblemente, los de los concejales de sus respectivos grupos. Hubo siete votos en blanco, y uno en el que figuraba el nombre de Xabier Iridoy, que fue contabilizado como nulo al no haberse postulado a la elección de alcalde. Como la votación es secreta, no se sabe quién escribió en su papeleta el nombre del cabeza de lista jeltzale.

Al no haber obtenido ninguno de los candidatos mayoría absoluta (trece votos), la presidenta de la Mesa de Edad anunció la proclamación como alcalde de Irun del candidato de la lista más votada, José Antonio Santano. El de nuevo primer edil de la ciudad, cargo que ostenta desde el año 2002, pronunció a continuación el que fue su quinto discurso de investidura: Santano expresó «el mayor de mis agradecimientos a quienes han depositado en mi su confianza para que siga siendo alcalde de Irun», así como a «todos los ciudadanos, cualquiera que haya sido el sentido de su voto». Felicitó a «todos los concejales y concejalas de esta nueva Corporación. Juntos vamos a trabajar los próximos cuatro años, y me encantaría que la tarea que nos va a unir nos una también como personas; que seamos capaces de ser ejemplo de entendimiento, diálogo y cooperación».

«Acordar es el verdadero camino de la democracia y desde la pluralidad conseguiremos mejores y mayores resultados. Ofrezco para ello la mano tendida y el deseo de entendimiento y encuentro con el objetivo común del bienestar de nuestra ciudad. Las elecciones siempre marcan un final y un principio, un punto y a parte; y así tenemos que entenderlo quienes volvemos a arrancar este nuevo tiempo».

Esas ideas de diálogo, acuerdo y entendimiento se antojan imprescindibles en una Corporación sin mayorías absolutas. Coincidían en ello los respectivos portavoces de los grupos municipales en su valoración de la sesión de investidura: Miguel Ángel Páez, del PSE-EE, afirmaba que «nuestra intención es diálogo, diálogo y diálogo con todas las fuerzas políticas, intentando buscar nuevas complicidades para poder pactar lo que tenemos por delante, que es mucho e importante». Xabier Iridoy, portavoz de EAJ-PNV, aseguraba que «nuestro grupo va a ejercer una oposición constructiva en los próximos cuatro años. El alcalde ha dicho que está dispuesto a hablar con todos y a realizar un mandato constructivo entre diferentes. Deberá demostrarlo con los hechos, porque lo que hemos conocido en los últimos tiempos es precisamente todo lo contrario».

David Soto, desde Elkarrekin Podemos, recordó que «nuestra apuesta siempre va a ser por realizar políticas de transformación y de cambio en la ciudad. Intentaremos hacerlo indistintamente con las formaciones políticas que se puedan prestar a ello». Jokin Melida, de EH Bildu, aseguró que su grupo «seguiremos haciendo propuestas y tendemos la mano para llegar a acuerdos puntuales con unos y con otros. Pondremos encima de la mesa las políticas que queremos desarrollar, con ilusión y con sinceridad. Estamos dispuestos a llegar a acuerdos para hacer un Irun mejor entre todos y todas». Muriel Larrea, portavoz del PP, espera que en este nuevo mandato «se colabore y se dialogue mucho más con la oposición».

Fórmulas para asumir el cargo

Diez de los veinticinco concejales de la nueva Corporación se estrenan como ediles de la ciudad: Borja Olazabal, Rebeca González y Jon Ugarte por parte del PSE-EE; Josu Iguíñiz y Lander Ugartemendia de EAJ-PNV; Miren Echeveste, David Nuño y Santi Jiménez de Elkarrekin Podemos; y Oihana Briones y Ane Unanue de EH Bildu. Repiten como corporativos, además del alcalde, Cristina Laborda, Miguel Ángel Páez, Juncal Eizaguirre, Mónica Martínez, Sergio Corchón y Marisol Gómez del PSE-EE; Xabier Iridoy, Josune Gomez, Lourdes Larraza, José Enrique Corchón y Miren Ramonita Guezuraga de EAJ-PNV; David Soto de Elkarrekin Podemos; Jokin Melida de EH Bildu y Muriel Larrea del PP.

A la hora de tomar posesión, los concejales utilizaron diferentes fórmulas: prometieron o juraron el cargo, en algunos casos por imperativo legal; en euskera, castellano o bilingüe. La más singular fue la fórmula que empleó el edil Santi Jiménez, que prometió su cargo «sin renunciar a la lucha por una tercera República, en defensa del bienestar social, por la igualdad y por imperativo legal».