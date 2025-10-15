Una jornada para reivindicar el talento de las mujeres artistas

Con motivo del Día Internacional del Artista que se conmemora el 25 de octubre, desde el Área de Igualdad del Ayuntamiento se ha preparado una ... iniciativa «novedosa y especial» que se celebrará dos días antes en La Casa de las Mujeres bajo el título 'Mujeres artistas: imaginar, crear y celebrar'. Serán más de 10 horas de actividades para «poner en valor el talento femenino en el sector cultural», tal y como señaló Maite Cortina, la delegada de Igualdad y Derechos LGTBIQ+. La jornada, que incluirá talleres, música y baile o charlas, ofrecerá la «oportunidad de apoyar e impulsar el trabajo de diferentes mujeres que hoy en día son referentes de su disciplina cultural».

La cita fijada para el jueves 23 lleva el sello de Kultur Femme, un colectivo que nació hace una década con un propósito reivindicativo. Su directora, Gemma González, anticipó «un bonito día de actividades» y aprovechó la ocasión para «pedir a los ayuntamientos que tengan ese rol igualitario y den voz a las mujeres en el sector de la cultura».

10 00 a 11.00. Danza integral con Garoa Gartziandia.

11 30 a 12.30. Arte, cultura y propiedad intelectual, con Ainara Legardon.

12 45 a 13.30. Podcast en directo con Olga Grande.

13 30 a 15.30. Brunch+charla con Cristina Lajas.

Talleres de tarde A las 16.00, 'Creatividad para las emociones' con Sara Galán; a las 16.30, joyería artesanal con Idoia Lizeaga y fotografía con Marina Aguinagalde.

18 15 a 19.30 a 13.30. Charla 'Mujeres artistas del Bidasoa'.

19 30. Concierto y lunch a cargo de Amane Area.

Aroa Perera, también de Kultur Femme, fue la encargada de desgranar un programa que otorga «importancia a las artistas de KM0». El evento, que arrancará a las 10.00 de la mañana, incluye en la primera parte un taller de danza integral dirigido por Garoa Gartziandia, una charla sobre la propiedad intelectual de la mano de Ainara Legardon y la grabación de un podcast en directo conducido por la periodista Olga Grande. A la hora de la comida, la dietista Cristina Lajas ofrecerá un picoteo acompañado por una sesión sobre nutrición sostenible.

Las inscripciones, desde este jueves

La programación vespertina contempla la celebración de tres talleres desde las 16.00: Sara Galán se centrará en la 'Creatividad para las emociones', Marina Aguinagalde en la fotografía e Idoia Lizeaga en la joyería artesanal.

A continuación tendrá lugar una charla sobre las mujeres artistas del Bidasoa que moderará Myriam Miranda y contará con la presencia de la ilustradora Isa Muguruza, la pintora Susana Ferreira y la historiadora María José Noain. El evento concluirá con la actuación de Amane Area prevista para las 19.30 que incluye un lunch.

Las personas interesadas en participar en los talleres pueden inscribirse de manera gratuita desde este jueves, hasta el 22 de octubre, en La Casa de las Mujeres o a través de la web municipal. El resto de actividades serán con entrada libre hasta completar aforo. Además, se ofrece un servicio de guardería.