Aroa Legarreta, la delegada Maite Cortina y Gemma González, este miércoles. PRIET0

Irun

Una jornada para reivindicar el talento de las mujeres artistas

La Casa de las Mujeres acogerá el 23 de octubre una cita que incluye talleres, charlas, música o un podcast en directo

E. Prieto

Irun

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:50

Comenta

Con motivo del Día Internacional del Artista que se conmemora el 25 de octubre, desde el Área de Igualdad del Ayuntamiento se ha preparado una ... iniciativa «novedosa y especial» que se celebrará dos días antes en La Casa de las Mujeres bajo el título 'Mujeres artistas: imaginar, crear y celebrar'. Serán más de 10 horas de actividades para «poner en valor el talento femenino en el sector cultural», tal y como señaló Maite Cortina, la delegada de Igualdad y Derechos LGTBIQ+. La jornada, que incluirá talleres, música y baile o charlas, ofrecerá la «oportunidad de apoyar e impulsar el trabajo de diferentes mujeres que hoy en día son referentes de su disciplina cultural».

