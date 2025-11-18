La Jornada Griega homenajea la música del país heleno

M. A. I. IRUN. Martes, 18 de noviembre 2025, 20:09 Comenta Compartir

El Museo Oiasso acoge este sábado, día 22, la IX edición de su Jornada Griega. De la mano de la Asociación Periplo, el programa dedicado a la cultura griega propone este año dos conferencias y un concierto. El acceso a las charlas es gratuita, y las entradas para el concierto tienen un precio de 6,70 euros.

Al coincidir con la festividad de Santa Cecilia, en esta edición se ha querido rendir un homenaje a la música contemporánea griega. El programa arrancará a las 12.00 con una conferencia dedicada a este tema, en la que el cantautor Foivos Delivorias, considerado uno de los artistas griegos más destacados de su generación, repasará los estilos más representativos de la música de este país incluyendo ejemplos sonoros. En la conferencia de las 19.00, el ponente se centrará en la vida y obra de Hatzidakis y Theodorakis, compositores griegos del siglo XX que son considerados como dos figuras clave en la identidad cultural moderna de Grecia. La jornada terminará con el concierto acústico que protagonizará el propio Foivos Delivorias a partir de las 20.15.