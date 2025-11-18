Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Irun

La Jornada Griega homenajea la música del país heleno

M. A. I.

IRUN.

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:09

Comenta

El Museo Oiasso acoge este sábado, día 22, la IX edición de su Jornada Griega. De la mano de la Asociación Periplo, el programa dedicado a la cultura griega propone este año dos conferencias y un concierto. El acceso a las charlas es gratuita, y las entradas para el concierto tienen un precio de 6,70 euros.

Al coincidir con la festividad de Santa Cecilia, en esta edición se ha querido rendir un homenaje a la música contemporánea griega. El programa arrancará a las 12.00 con una conferencia dedicada a este tema, en la que el cantautor Foivos Delivorias, considerado uno de los artistas griegos más destacados de su generación, repasará los estilos más representativos de la música de este país incluyendo ejemplos sonoros. En la conferencia de las 19.00, el ponente se centrará en la vida y obra de Hatzidakis y Theodorakis, compositores griegos del siglo XX que son considerados como dos figuras clave en la identidad cultural moderna de Grecia. La jornada terminará con el concierto acústico que protagonizará el propio Foivos Delivorias a partir de las 20.15.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La chocolatería de San Sebastián que cierra sus puertas tres años después de abrir: «Le hemos puesto todo el cariño a este proyecto»
  2. 2

    El asesino de Buesa queda en libertad tras 25 años en la cárcel
  3. 3

    «Es el momento de contar los abusos que sufrí; callarlo te hace más daño»
  4. 4 La boda que surgió de la quintada de 1983: «Cada uno tenía su pareja y entonces no pasó nada pero teníamos un feeling especial»
  5. 5 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  6. 6 El motivo por el que Cenando con Pablo señala a la tarta de queso de La Viña: «No tiene nada especial»
  7. 7 Derriban la cruz de Morkaiku de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito
  8. 8 Verano de 1936: tenaza militar sobre Gipuzkoa
  9. 9

    Gipuzkoa suaviza a 3.000 jóvenes los requisitos de la cuenta vivienda ante la crisis inmobiliaria
  10. 10 Fallece Isabel López Biurrun, la donostiarra que coloreó la ciudad de principios del siglo XX

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Jornada Griega homenajea la música del país heleno