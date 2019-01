Jaime Atristain (Músico): «Intentaremos mostrar todas las facetas de la percusión en este concierto» El percusionista Jaime Atristain, que participa en el concierto de mañana en el Centro Cultural Amaia. El 'Ciclo de música de cámara Ricardo Requejo' celebra mañana, en el Amaia, la primera cita de su segunda edición, con una sesión dedicada al piano y la percusión JOANA OCHOTECO IRUN. Sábado, 12 enero 2019, 00:16

El 'Ciclo de música de cámara Ricardo Requejo', que comienza mañana, supone la segunda edición de los 'Domingos de cámara' impulsados por el gran pianista irunés. Fallecido el pasado noviembre, el ciclo de conciertos cambia su nombre para rendir homenaje a Ricardo Requejo. En la primera cita actuarán los pianistas Carlos Apellaniz y Óscar Oliver y los percusionistas Jorge Pacheco y Jaime Atristain. Este último adelanta algunos detalles del concierto de mañana.

-¿Cómo surge su participación en este ciclo de música de cámara?

Hora y lugar La primera sesión del 'Ciclo de cámara Ricardo Requejo' se celebrará mañana, domingo, a las 19.00 en el Centro Cultural Amaia. Programa 'Stop speaking', solo para caja y reproducción digital, de Andy Akiho; 'Trio per uno', de Nebojsa Jovan Zivkovic; 'Bad touch', una pieza teatral para percusión, de Casey Cangelosi; 'Suite nº1 o Cuadros de fantasía para dos pianos Op. 5', de Sergéi Rajmaninov; y una selección del musical 'West Side Story', de Leonard Bernstein. Entradas Tienen un precio de 4,30 euros y están a la venta en www.irun.org/entradas, en la Oficina de Turismo de Luis Mariano o, si quedan localidades disponibles, media hora antes del inicio del concierto en taquilla. Próxima cita El segundo concierto de este ciclo musical, que se prolongará hasta mayo, tendrá lugar el 10 de febrero a cargo del quinteto de metales compuesto por Jesús María Castillo, Miguel Echepare, Pedro Martínez, Miguel Sansiñena y Juan Carlos Ribelles.

-Me lo propuso el propio Ricardo Requejo. Yo le conocía desde hacía mucho tiempo: mi madre es muy amiga de su familia y, al haber entrado en el mundo de la música, siempre tuve relación con él. Siempre me trató muy amablemente y se interesaba por cómo me iba. Hace un año me planteó la posibilidad de hacer un concierto conjunto de piano y percusión.

-Ricardo Requejo, antes de su fallecimiento, había dejado preparada esta segunda edición de los 'Domingos de cámara'.

-Efectivamente, así es.

-Piano y percusión: suena a una combinación diferente, algo poco habitual en este tipo de conciertos.

-Normalmente, la percusión no es conocida como instrumento solista. El piano sí que está más consolidado y tiene su propio repertorio, pero también como acompañamiento de violín, trompeta, clarinete o cualquier otro instrumento. El acompañamiento del piano es lo que le da el soporte armónico al solista. El origen de la percusión es como acompañamiento y, como instrumento solista o dentro de la música de cámara, está poco visto y reconocido. En el concierto de mañana intentaremos 'tocar todos los palos': en una de las obras daremos soporte rítmico a los pianistas; pero también habrá obras a solo, un dúo de percusión, otro de piano... Será un concierto variado, en el que intentaremos mostrar todas las facetas de la percusión.

-Dentro de la familia de la percusión hay distintos instrumentos. ¿Cuáles vamos a poder escuchar mañana en el Amaia?

-Generalmente, dentro de la percusión los instrumentos se diferencian en instrumentos de láminas, que son los que tienen entonación y una disposición de las teclas igual a la de un piano; e instrumentos de parche, donde se incluyen todos los tipos de tambores que puede haber. Entre estos últimos los hay que se pueden afinar, y otros que tienen un sonido indeterminado, que sólo se puede ajustar para que sea más agudo o más grave. Lo que trataremos de hacer en el concierto es abarcar ambas modalidades.

-O sea, que además de escuchar música, aprenderemos cosas nuevas.

-Por mi parte, intentaré mostrar una faceta diferente de la percusión en una de las obras que interpretaré, aportando un poco de teatro, algo de play-back y de mímica, interactuando con lo que se escuche... Será una mezcla de percusión y electrónica, algo bastante diferente.

-Y también tendremos ocasión de escuchar a los cuatro músicos a la vez.

-Sí, en 'West Side Story'. Es una adaptación para dos pianos y dos percusionistas de la partitura escrita para orquesta. Tocaremos la banda sonora de la película, pero en una formación más reducida de lo habitual.

-¿Qué tal han ido los ensayos para preparar este concierto?

-Nos reunimos el 2 de enero para juntar los estudios personales que habíamos hecho cada uno; a partir de ahí, estuvimos varios días poniendo en común ideas para las piezas que vamos a tocar conjuntamente. Los pianistas viven en Valencia, así que buscamos la fecha más cercana en la que los cuatro tuviéramos disponible. Este mismo fin de semana haremos algún último ensayo, además de los que mi compañero de percusión Jorge Pacheco y yo hemos realizado para preparar las obras que tocaremos a dúo.

-Ahora vive aquí y es profesor en la Musika Eskola de Hondarribia, pero también ha pasado temporadas en el extranjero.

-En el año 2016 fui seleccionado por el timbalero Raymond Curfs para cursar un máster de percusión orquestal y timbal en el Maastricht Conservatorium de Holanda. Allí colaboré con varias orquestas, alguna banda... Y posteriormente entré en la Joven Orquesta Gustav Mahler, una orquesta muy reconocida a nivel mundial. En Holanda me formaron muy bien y tengo muy buena relación con mi profesor del Conservatorio, a quien le debo mucho. Actualmente, además de trabajar en la Musika Eskola de Hondarribia, colaboro con las orquestas sinfónicas de Navarra y de Euskadi.