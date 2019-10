El irunés Manuel Ángel Goñi presenta hoy en el Casino su libro 'A las puertas del Roncal' Manuel Ángel Goñi, con su libro. A través de una historia de amor, traslada al lector la vida de los habitantes del valle navarro en el siglo XIX MARÍA JOSÉ ATIENZA IRUN. Jueves, 3 octubre 2019, 00:13

Manuel Ángel Goñi Irastorza (Irun, 1967) acaba de publicar su primer libro, titulado 'A las puertas del Roncal'. Tras una presentación entre amigos, en el local del Coro Ametsa, del que forma parte, el autor dará a conocer su obra al público esta tarde, a las siete y media, en el Casino de Irun.

'A las puertas del Roncal', de la editorial navarra Evidencia Médica, es una novela de 412 páginas, en la que a través de una historia de amor, Manuel Goñi traslada al lector al valle del Roncal, los altos de Belagua y los terrotorios del entorno «recreando la realidad del siglo XIX. He intentado ser lo más riguroso posible para describir, con la mayor exactitud y realidad, lo que fue el paisaje de entonces, las poblaciones y los topónimos», explica el autor.

También recrea en su novela «los trabajos que se realizaban entonces en el valle, como las almadías, el pastoreo y la trashumancia a la Bardena y el viaje a Mauleón que hacían las chicas jóvenes cuando aquellos valles se cubrían de nieve. Subían a los puertos, se juntaban con chicas de otros valles y pasaban al otro lado de los Pirineos para trabajar en las fábricas de alpargatas, un calzado que entonces estaba en auge».

'Las golondrinas'

En Maule no había mano de obra suficiente y el trabajo de las jóvenes de este lado de los Pirineos, a las que llamaban 'las golondrinas' era muy apreciado. «Eran unas chicas muy habilidosas, porque estaban acostumbradas a hilar y a tejer lino. Además, podían trabajar en condiciones muy duras. Eran muy sufridas, pero al mismo tiempo eran muy alegres».

Una de las 'golondrinas', Lucía, es la protagonista de 'A las puertas del Roncal'. «Lucía se lanza a la aventura y en una de sus idas y venidas tiene un encuentro muy curioso, con el que empieza la narración. Podemos decir que una melodía viene a su encuentro», avanza Goñi.

El autor del libro que esta tarde se presenta en el Casino de Irun no ha ambientado su historia en el valle del Roncal y los altos de Belagua por casualidad. Es un gran conocedor de la zona, de su historia y sus costumbres. Tiene raíces navarras y desde niño, ha visitado y recorrido los paisajes por los que discurre su novela. «Lo que quería cuando decidí escribir este libro era captar la pureza del ser humano cuando está en lo alto, aislado por los desfiladeros», señala.

'A las puertas del Roncal' es el primer libro de Manuel Goñi, pero seguramente no será el último. «Creo que he cogido la dinámica y tengo algunas ideas por ahí , aunque es posible que me seduzca otra idea por sorpresa».