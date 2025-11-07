El irundarra Unai Amiano busca hoy en el Uranzu su primera txapela como profesional Juega contra Beñat Senar la final del Cuatro y Medio de segunda

I. A. IRUN. Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:13 Comenta Compartir

Mes y medio después de haber debutado como profesional, el irundarra Unai Amiano va a jugar hoy su primera final, la del Cuatro y Medio de segunda contra Beñat Senar. La cita es a las 17.30 en el Uranzu y en primer lugar se jugará el partido entre Laso-Ugartemendia y Elordi-Gaskue.

El frontón presentará una gran entrada, cerca del lleno total. Las últimas entradas, a 25 y 30 euros, se venden en la página web www.entradasfronton.com y desde las 16.30 en la taquilla del frontón.

Por otro lado, el Kurpil Kirolak celebra hoy su 81º aniversario, con misa por los socios fallecidos y caldo y comida de hermandad en la sociedad.