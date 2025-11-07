Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Directo Kubo, gran novedad del once ante el Elche

El irundarra Unai Amiano busca hoy en el Uranzu su primera txapela como profesional

Juega contra Beñat Senar la final del Cuatro y Medio de segunda

I. A.

IRUN.

Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:13

Mes y medio después de haber debutado como profesional, el irundarra Unai Amiano va a jugar hoy su primera final, la del Cuatro y Medio de segunda contra Beñat Senar. La cita es a las 17.30 en el Uranzu y en primer lugar se jugará el partido entre Laso-Ugartemendia y Elordi-Gaskue.

El frontón presentará una gran entrada, cerca del lleno total. Las últimas entradas, a 25 y 30 euros, se venden en la página web www.entradasfronton.com y desde las 16.30 en la taquilla del frontón.

Por otro lado, el Kurpil Kirolak celebra hoy su 81º aniversario, con misa por los socios fallecidos y caldo y comida de hermandad en la sociedad.

