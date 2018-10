El irundarra Asier Landart participa hoy y mañana en el Mundial de carreras de obstáculos La primera prueba será de 3 kilómetros y la utilizará como toma de contacto, y la importante será la segunda, de 15 B.O. IRUN Viernes, 19 octubre 2018, 07:28

No lleva más que un par de años metido en el mundo de las carreras de obstáculos, conocidas en el mundo como las OCR (Obstacle Course Racing), y este fin de semana afronta la cita más importante de este deporte, el Mundial que se disputará en Londres. Hablamos de Asier Landart, el atleta irundarra que ocupa la quinta posición en la Liga Española de esta disciplina -aunque es virtualmente tercero porque le quedan algunas pruebas en las que puntuar y a sus rivales no- y que va a disputar su primer campeonato del mundo.

Hoy mismo se testará en la prueba corta, la de 3 kilómetros, e intentará dar su mejor versión mañana, a partir de las 08.00 horas en la distancia larga, la de 15 kilómetros y 100 obstáculos. Lo que se encontrará es secreto, aunque sabe que habrá bastantes zonas de río y barro.

Landart cuenta que «en el calendario de carreras en España hay dos pruebas clasificatorias para el mundial. Yo conseguí mi plaza en la Farinato que se disputó en enero en Gijón. Éramos más de 2.000 participantes y se clasificaban los cinco primeros. Tuve la suerte de ganar la prueba y clasificarme, así que desde enero he tenido tiempo para preparar el mundial».

En estos meses le ha prestado especial atención a la «alimentación. He estado con un nutricionista para llegar lo más fino y fuerte posible. También he entrenado con atletas de Irun y la necesaria compensación entre tren inferior y superior, que es vital para este deporte».

Preguntado por los objetivos que se marca para el Mundial, explica que «hasta hace poco estaba tranquilo, pero estoy mejor preparado que nunca y me veo en unos registros en los que puedo estar entre los treinta primeros. Competimos sesenta países con unos cinco atletas por país, así que sería una buena marca. Aunque estas carreras son una lotería porque puede llegar un obstáculo en el que te atascas y perder mucho tiempo. Lo más importante es que estoy en un Mundial y voy a poder competir con los mejores, eso me motiva mucho».