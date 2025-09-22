Irun Zuzenean estrena formato y sala con 200 espectadores por concierto

La sala Irun Zuzenean ha empezado a escribir su historia como nuevo escenario de la música en directo, y lo ha hecho a través ... del circuito que lleva su nombre. La media de espectadores en los conciertos de este fin de semana ha sido de 200 asistentes en un renovado Irun Zuzenean que cambia el formato de festival por el de ciclo.

El cuarteto irundarra Onavibe estrenó la sala el viernes como teloneros de la velada, dando buenos argumentos de su potencial para hacerse un hueco en el panorama musical. Fueron la antesala de Belako, el primer gran nombre de Irun Zuzenean. El grupo de Mungia hizo disfrutar a un público entregado de su música y del espectacular juego de luces que acompañó al concierto, demostrando el potencial que la sala Irun Zuzenean también tiene en este aspecto. En el acústico, las sensaciones que transmitió el espacio también fueron muy positivas.

Día 26 Janus Lester e Isora. 21.00 en la sala Irun Zuzenean. Entradas, 16 euros.

3 de octubre Tulsa y Santalla. 21.00 en la sala Irun Zuzenean. Entradas, 10 euros.

4 de octubre Bluehat y Ariel Rot. 21.00 en la sala Irun Zuzenean. Entradas, 19 euros.

11 de octubre Bebe y Aysha. 21.00 en la plaza San Juan. Gratuito.

El prometedor arranque del viernes se confirmó el sábado con una muy buena afluencia de asistentes tanto en Slimfit, teloneros, como en el plato fuerte de la velada, Los Punsetes. Una sala entregada brindó una gran acogida a la banda indie y se repitió la conexión entre artistas y público.

Se puede afirmar que la sala Irun Zuzenean ha cumplido expectativas en estos primeros pasos como sede para la música en directo, y en algunos casos las ha superado: para muchos asistentes el hecho de que la sala tenga su propia barra fue una agradable sorpresa.

«La valoración del arranque del ciclo es muy positiva», corroboró la delegada de Cultura, Nuria Alzaga. Se refirió «no sólo a cómo han respondido los cabezas de cartel», sino también en cuanto a «los kilómetro 0». La delegada también destacó ese «público entregado» y el «ambiente inmejorable» que se generó en la sala. «La puesta en marcha de conciertos empieza a reflejar la infinidad de posibilidades que nos brinda el espacio Irun Zuzenean», que ya se había estrenado como continente del encuentro Geltoki con Janus Lester, la grabación del podcast 'El sentido de la birra' y la sesión DJ de N97. «No sólo nos lo ha transmitido así el público, sino también los perfiles profesionales».

Pequeñas mejoras

Los primeros conciertos han servido también, «para detectar otras necesidades que van surgiendo a medida que van celebrándose eventos en la nueva sala». La delegada citó por ejemplo, la posibilidad de añadir elementos auxiliares en la calle Jesús», como ceniceros, «o señalética» que indique que el acceso debe realizarse por esa puerta. «Iremos puliendo esos aspectos», aseguró Alzaga.