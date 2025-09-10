Irun vuelve a organizar una gran fiesta de txarangas el 11 de octubre

Después del buen sabor de boca que dejó la experiencia del pasado junio, Irun volverá a ser capital de txarangas el próximo 11 de ... octubre, sábado. La Txaranga topaketa será el complemento a una jornada que tiene como acto central el concierto que Bebe ofrecerá en el marco del festival Irun Zuzenean. Durante todo el día, agrupaciones locales e invitadas contribuirán a redondear el ambiente festivo que se espera para esa jornada.

La delegada de Cultura, Nuria Alzaga, presentó este miércoles esta iniciativa acompañada por Endika Etxaide y Raúl Gómez, de Peña Poteo. La concejal recordó que el encuentro de txarangas de junio acompañaba al concierto que esa noche ofreció Fangoria en San Juan. El objetivo era conseguir «un ambiente festivo en las calles durante todo el día, y se logró. Tanto el comercio como sobre todo la hostelería nos comentaban que, gracias a esa iniciativa, surgió un bonito día para disfrutar en cuadrilla».

Ahora se quiere repetir esa experiencia contando, de nuevo, «con los de casa». En junio fue Burrunba Elektrotxaranga, que celebraba su aniversario, y ahora participarán Peña Poteo, Gauerdi, Irungo Atsegiña y Jostallu como txarangas locales. El encuentro se completa con tres invitadas: Gazte Txaranga (Pamplona), Charanga Jaleo (Segovia) y Fugitivos (Madrid). Siempre con ese objetivo de que «el ambiente llegue a cada esquina de la calle», las agrupaciones irundarras se encargarán de amenizar la primera parte de la jornada y calentar motores. Endika Etxaide explicó que «queremos realizar una especie de homenaje a las txarangas de Irun y a su historia».

Por la tarde tomarán el relevo las agrupaciones Gazte Txaranga y Charanga Jaleo, que acercarán a Irun «un ejemplo de lo que se hace en otros lugares». Los primeros «tienen mucha fama en Navarra», su territorio de procedencia y donde «hay mucho nivel en lo que se refiere a txarangas», corroboró Endika Etxaide. Después llegará el turno de Jaleo, «una txaranga cañera y con un repertorio muy actualizado», que incluye arreglos de los temas que «ahora mismo suenan en radios y en plataformas digitales».

La fiesta continuará con ese concierto de Bebe, que tendrá como telonera a Aysha: a partir de las 21.00, la música en directo tomará la plaza San Juan en el cierre del renovado Irun Zuzenean, pero no de la jornada. Después del concierto está prevista la última actuación de la mano de la txaranga Fugitivos: «son unos showmen», definía Etxaide, «y además de contar con un repertorio muy potente tienen el tipo de espectáculo que se espera para esas horas de la noche».

Cada vez más actuaciones

«Animamos a los irundarras a disfrutar de ese día», concluyó la delegada, que se reafirmó en la voluntad compartida por Ayuntamiento y txarangas locales de «seguir impulsando este tipo de encuentros». Como confirmaban los miembros de Peña Poteo, las txarangas están viviendo un momento de auge: «lo notamos en que cada vez nos solicitan actuaciones para todo tipo de eventos, como fiestas de cumpleaños, bodas...», citó Endika Etxaide. Achacaba ese momento dulce que viven las agrupaciones, «sobre todo, a que los repertorios se han actualizado». El integrante de Peña Poteo agradeció al Ayuntamiento la apuesta por este evento: «a nivel de Euskal Herria no se suelen organizar este tipo de encuentros, y es de agradecer que en Irun tengan cabida».