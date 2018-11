Irun volvió a mostrar su unidad política en el apoyo a las víctimas Ofrenda a las víctimas. Familiares y políticos se reunieron en la avenida de Iparralde. / F. DE LA HERA Todos los grupos políticos acudieron al acto municipal convocado en el monolito de la avenida de Iparralde con motivo del Día de la Memoria IÑIGO MORONDO IRUN. Domingo, 11 noviembre 2018, 00:18

El acto que con motivo del Día de la memoria el Ayuntamiento de Irun convocó en el monolito en recuerdo a las victimas de la avenida de Iparralde volvió a reunir a representantes de todos los partidos políticos con presencia en el consistorio. PSE-EE, Podemos, EAJ-PNV, EH Bildu y Partido Popular estuvieron representados en las figuras de muchos de sus concejales en Irun. Acudieron también irundarras de distintas formaciones políticas con cargos en otras instituciones (la juntera María Valiente, el senador Josetxo Arrieta, la ex senadora Elena Etxegoyen, el subdelegado de Gobierno Guillermo Echenique...) y el ex alcalde de la ciudad, Alberto Buen Lacambra. Todos ellos compartieron el acto con varias víctimas y familiares y representantes de entidades locales como el Foro ciudadano irunés.

Tras unos minutos de concentración ante el monolito, el alcalde, José Antonio Santano, junto con María Ángeles Martínez (hija del edil del Ayuntamiento de Irun Julio Martínez Ezquerro, asesinado por ETA en 1977) realizaron la ofrenda floral por las víctimas, a la que siguió una salva de aplausos.

«Llevamos unos cuantos años con un acto de unidad de todos los grupos políticos y un buen número de víctimas y éste es un punto básico para construir el futuro», valoró Santano tras el acto. «Si no rendimos homenaje, si no mantenemos la memoria de quienes injustamente fueron asesinados, no podremos construir nada sano». Destacó que este mensaje debe llegar «a los más jóvenes, que tienen muy poca información sobre lo que durante décadas pasó en este país». Mostró su confianza en que lo que se llevará a las aulas será «veraz, respetuoso con las víctimas y tendrá un mensaje claro: la violencia nunca jamás tiene cabida en una sociedad como la nuestra para conseguir fines políticos».

Reconoció que este tipo de actos «son más fáciles ahora que cuando aún había gente que moría por sus ideas», pero reivindicó su importancia para que «la memoria se mantenga viva y las víctimas se sientan consideradas. Es un esfuerzo de la corporación municipal que merece destacarse porque pocas ciudades han sido capaces de mantener esta unidad que creo que traslada un mensaje claro e importante».