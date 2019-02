Irun ya viaja en autobús eléctrico Cero emisiones. Cuatro nuevos autobuses eléctricos operan desde ayer la L-1 Zaisa-Hospital del transporte público urbano. / FOTOS: F. DE LA HERA Los nuevos vehículos cargan sus baterías en las cabeceras y se distinguen por una circulación silenciosa, mucho más suave y sin vibraciones La L1 se convirtió ayer en la primera línea de Euskadi operada sólo por autobuses 100% eléctricos IÑIGO MORONDO Viernes, 1 marzo 2019, 00:21

Cuarenta y tres personas se subieron ayer a las 10.15 horas en el autobús de la línea Zaisa-Hospital que salía de la cabecera junto al Comarcal. No era un viaje más. Era el estreno de un autobús eléctrico en esta línea y, paulatinamente, a lo largo de la mañana, se fueron incorporando otros tres de idénticas características. A las tres de la tarde, todo el servicio de esa L-1 se estaba prestando con buses 100% eléctricos y, así, la línea se convirtió en la primera de Euskadi totalmente eléctrica.

«Podríamos haber sacado los cuatro autobuses eléctricos a primera hora, pero hemos preferido hacerlo así para que en el primer recorrido de ida y vuelta de cada vehículo el chófer estuviera acompañado por el jefe de taller», explicó Juan Carlos Martínez, de la empresa local Auif, que opera el transporte municipal. «Hemos estado más de un mes trabajando con los autobuses y dando formación a los y las chóferes. Empezamos con una sesión teórica de una media hora y luego pasamos a las prácticas, más de dos horas para cada uno de los 28 conductores. Hasta los de discrecional han participado en la formación porque a veces cubren también servicios de línea», apuntó Martínez.

Sin emisiones La principal característica del motor eléctrico son sus cero emisiones. Cada uno de los cuatro autobuses diésel que operaban hasta ahora la línea consumía más de 100 litros de combustible cada día. Sin ruido Otro aspecto destacado en los nuevos vehículos eléctricos es que su motor apenas genera sonido alguno, lo que mejora el confort de los viajeros y reduce el ruido ambiental en la ciudad. Suavidad En estos autobuses la energía va directamente del motor a la transmisión, no tienen caja de cambios, por lo que circulan de manera muy suave en comparación con los diésel. Tampoco padecen las vibraciones y traqueteos que caracterizan a los autobuses con motores de combustión. Autonomía Cada autobús es capaz de ir de una cabecera a otra, volver y hacer aún otro viaje de ida más sin tener que recargar, aunque normalmente llenará la batería cada vez que llegue a una de las cabeceras. Durante las pruebas realizadas, ha llegado a subir Gaintxurizketa y volver sin problema.

Todo ha ido bien y la adaptación «no ha sido complicada porque se conducen igual que los otros», apuntaba. Baltasar Fernández, jefe de taller de la empresa, que ayer anduvo dando vueltas a la ciudad en el primer recorrido de cada uno de los nuevos coches, fue quien introdujo los matices. «La sensación es de un vehículo más pesado porque llevas una tonalada de batería en el techo, pero la conducción es muy suave, porque no hay caja de cambios. Impulso de salida tiene un poquito más que el diésel, pero no es un problema. Me quedo -incidía Fernández- con que la conducción es mucho más suave». También silenciosa. El mayor ruido se produce en la cabecera, cuando del pantógrafo (el 'cargador') baja un 'enchufe' que se conecta a la batería y la carga. Es un zumbido que nada tiene que ver con el ronquido de un motor diésel al ralentí. Y sin las vibraciones de aquel. Cuando en dos o tres minutos la recarga termina, desaparecen los ruidos hasta la siguiente cabecera.

«En principio, los autobuses cargarán en las paradas de Zaisa y de Hospital para recuperar la energía gastada en cada trayecto. Si por lo que sea, porque van justos de tiempo o por cualquier otra razón, no pueden recargar en una de las cabeceras, pueden realizar el recorrido hasta la otra sin problema», explicó Kepa Mendikute, director de Proyectos de Vectia, la filial para autobuses eléctricos de la ferroviaria CAF y fabricante de estos innovadores vehículos. «Este modelo, el Peris 12, tiene una autonomía media de 18-20 kilómetros. En las pruebas in situ hemos comprobado que sobre este recorrido concreto puede hacer ida, vuelta e ida (18 kilómetros) sin recargar. Eso nos da mucho margen, mucha tranquilidad», destacó Mendikute. Para el responsable de Vectia «es un orgullo ser compañeros de viaje en esta gran apuesta por la electromovilidad que ha hecho el Ayuntamiento de Irun».

No es la única ciudad con vehículos eléctricos, pero sí la primera de Euskadi que tiene una línea entera operada sólo por autobuses 100% eléctricos. «Y la segunda de España, según tenemos entendido», dijo el alcalde, José Antonio Santano, buscando con la mirada la confirmación de Mendikute, que asintió. «Estos meses, más aún estos días, estamos viendo la importancia de la apuesta por la electromovilidad. Varias ciudades están con alertas por problemas con el aire, con el CO2 disparado. Tenemos que buscar una movilidad con cero emisiones. Eso tiene que ir llegando a todos los sectores, pero tiene que haber una apuesta desde lo público en esa dirección y este Ayuntamiento está predicando con el ejemplo», afirmó Santano.

Un cambio profundo

Tanto el alcalde como Mendikute advirtieron que con los nuevos vehículos «Irun va a tener un servicio mejor. Estamos deseando que los ciudadanos vean el salto de calidad que supone», señalaba el responsable de Vectia.

Los propios usuarios que estrenaron los autobuses ayer coincidían en la valoración. En palabras de Emilia, vecina de Puiana que coge la L1 «casi todos los días», las mejoras que se aprecian son dos: «es muy suave y no se nota nada de ruido. Yo pediría a los conductores que arrimen bien el autobús a la acera en las paradas, que eso es lo importante. Aparte de eso, para mí el autobús nuevo está muy bien, pero es el primer día. Ya iremos viendo si sigue igual de bien».

Vectia, Ayuntamiento y Auif están convencidos de que así será. Juan Carlos Martínez (Auif) incidía en que «para el medio ambiente es una mejora indiscutible y para los usuarios también: menos ruido, más suavidad, autobuses nuevos y modernos... Todo va a mejor con estos vehículos y eso mejora la imagen del transporte en autobús y de nuestra empresa. Estamos muy contentos».