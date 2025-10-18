Irun recibirá tres millones más de la Hacienda foral en las cuentas de 2026 y 1,7 para el remanente de 2025

Iñigo Morondo IRUN. Sábado, 18 de octubre 2025, 21:08

La alcaldesa, Cristina Laborda, aclaró esta semana los números que tienen que ver con Irun en relación con el anuncio de la Hacienda Foral que prevé una recaudación récord para el próximo ejercicio que supondrá, por tanto, la mayor aportación de la historia a los ayuntamientos del territorio.

Para entender la magnitud hay que empezar por explicar que en 2025 la aportación prevista del fondo Foral de Financiación Municipal al presupuesto del Ayuntamiento de Irun fue de 56, 4 millones y ese es el dato que recogen las cuentas. La realidad, a estas alturas de año, ha superado la estimación y según las cifras actuales Irun va a percibir 1,7 millones más, 58,1 millones.

«Ese dinero», explicó Laborda, «no se incorpora ahora al presupuesto sino que cuando el próximo mes de marzo se cierren las cuentas del ejercicio, será un ingreso extraordinario que se incorporará al remanente. Con ese remanente», que incluye otros imprevistos y dinero no gastado por partidas no ejecutadas o por ahorros conforme a lo calculado inicialmente, «es con lo que la Corporación aprueba una gran modificación del presupuesto que suele haber hacia el mes de mayo».

La buena noticia ha venido acompañada por la previsión récord para el año que viene, que a Irun le supondrá para 2026 3 millones más que lo realizado en 2025, es decir, más de 4,5 millones sobre el presupuesto de este año. Esta variación favorable sí estará disponible para la elaboración de las cuentas de 2026 que ya ha comenzado.