Irun, potencia mundial de Jiu Jitsu

El irundarra de origen marroquí Jaouad Karbal y la también irundarra Naroa García lograron el oro en el World Jiu Jitsu Championship

Irun es potencia mundial en Brazilian Jiu Jitsu gracias, en gran medida, al trabajo del irundarra de origen marroquí Jaouad Karbal y a la también irundarra Naroa García. Los dos son los responsables de la academia 'Gracie Barra Irun', que está en la avenida Letxunborro, y consiguieron el oro en el World Jiu Jitsu Championship que se celebró en Long Beach, en California.

Karbal logró imponerse en la modalidad No (sin kimono) y fue plata en Gi (con kimono), mientras que García se proclamó campeona con kimono.

Jaouad Karbal cuenta que «fueron dos peleas muy duras el primer día, con kimono, sin tiempo para superar el jet-lag ni nada, y en esa modalidad quedé segundo. Y el domingo, después haber sudado, peleé sin kimono, salió todo bien y pude quedar primero. Competí en una categoría que no era la mía, de seis kilos más, pero lo di todo. Y creo que cuando uno lo da todo y sufre, el resultado siempre es bueno».

Preguntado por las diferencias entre una modalidad y otra, explica que «yo prefiero pelear con kimono, pero lo cierto es que mis mejores resultados son siempre sin kimono. Es más, en toda mi carrera solo he perdido una vez sin kimono. La diferencia es que con kimono las peleas son más agarradas y sin kimono son más sueltas y más físicas».

De los resultados cosechados apunta que «venía de una lesión de rodilla y no me esperaba conseguir estos resultados. He tenido unas cuantas lesiones porque me gusta entrenar fuerte cuando me estoy preparando para un campeonato, no me reservo nada y entreno duro. A veces eso pasa factura y tuve ese problema en la rodilla, pero la Real Federación de Marruecos quería que fuera a representar al país y me fui a Estados Unidos. Estoy muy contento por haber representado a mi país y también a Irun, que es mi ciudad. Me siento muy orgulloso de ser irunés porque llegué aquí de pequeño».

Orgullo de academia

Al margen de lo competitivo, con lo que saca pecho Jaouad Karbal es con su academia 'Gracie Barra Irun'. «El proyecto es lo más importante, es lo que más me motiva, más que cualquier medalla. Tenemos varios grupos de adultos y también de niños pequeños, desde cuatro años. En marzo haremos diez años de Gracie Barra Irun, hemos crecido muchísimo y tenemos varios campeones y campeonas de España y de Europa en la academia, de diferentes edades, y es un orgullo».

El crecimiento en estos diez años ha sido grande, pero Karbal quiere más, y no para él, si no para sus compañeros. «Queremos crecer en todos los ámbitos. Tenemos una filial en Donostia, otra en Hondarribia y otra en Pamplona y en breve vamos a abrir una más. Nuestro techo es que llegue el día en el que nuestros competidores no tengan que abonar nada de su bolsillo para viajar o competir».