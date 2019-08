Desde Irun hasta Irán en autobús Interior del autobús camperizado, que partió de Irun para realizar este viaje de dos meses, con destino a Iran. El bidasotarra Jorge Rodríguez está realizando esta ruta junto a una docena de personas como proyecto piloto para crear una innovadora agencia de viajes JOANA OCHOTECO IRUN. Domingo, 11 agosto 2019, 00:31

Salir desde Irun y llegar hasta Irán por carretera, a bordo de un autobús, en un viaje de dos meses. Una aventura así llama la atención sólo por el recorrido y el medio de transporte, pero esta expedición tiene más particularidades: el autobús está totalmente camperizado y la experiencia se plantea como proyecto piloto para crear una agencia de viajes dedicada a este tipo de turismo. Este periplo que comenzó hace unas semanas puede seguirse a través de la página de Facebook 'The adventure bus'.

Los bidasotarras Jorge Rodríguez y Xabier Monjas impulsan esta iniciativa. Este último no ha podido sumarse al viaje que comenzó en la última semana de julio, pero Jorge Rodríguez explicaba los detalles del viaje mientras esperaba al ferry que, desde Barcelona, trasladará el autobús y a sus viajeros hasta Italia. En ese punto del viaje son cinco compañeros, pero «en Génova recogeremos a otra chica; en Estambul, a otras dos, y una se quedará allí. En Irán subirán otras dos personas y se bajará una...». La que está realizando The Adventure Bus es una ruta abierta, en la que cada uno decide dónde empieza y hasta dónde llega. A fin de cuentas, el recorrido completo se prolongará dos meses «y no todo el mundo tiene tanto tiempo», como señalaba Jorge Rodríguez. En total, una docena de personas viajarán en el autobús en algún punto del trayecto hasta Irán.

El germen de este proyecto surge de la propia afición de Jorge: «he viajado varias veces por tierra junto a unos amigos de Irun y Hondarribia, yendo hasta La India, Nepal, Uzbekistán, Pakistán... En viajes de cuatro, cinco o seis meses, por nuestra cuenta y en furgonetas que hemos acondicionado nosotros, con camas, cocina y baño», explicaba. Hace cinco años, Jorge dejó su trabajo «en un estudio de arquitectura de Hondarribia, y me hice un autobús-caravana para vivir en él en plan nómada. Estuve dando vueltas hasta que aterricé en Cádiz, en Tarifa. Iba a quedarme un par de semanas y, al final, me quedé un par de años».

Con la casa a cuestas

Pero el gusanillo seguía ahí: «me apetecía hacer viajes. Me propuse unir ambas cosas: el viajar, lo que más me gusta, con poder vivir de ello montando una agencia. Vendí aquel autobús y he montado otro». Es en este, que cuenta con todas las comodidades y capacidad para diez personas, en el que está realizando esa ruta hasta Irán: «busqué compañeros de viaje entre conocidos y a través de redes sociales para hacer esta expedición de prueba y, después, montar una pequeña agencia de viajes de aventura de este tipo». Jorge Rodríguez se ha encargado de acondicionar el autobús, mientras que Xabier Monjas ha llevado «los temas de logística, marketing, papeleos...». La propuesta que plantean se resume en «viajar en grupo, con la casa a cuestas y la libertad que ello te da, sin un itinerario predefinido. Si te gusta un sitio, te quedas; y si no, te vas».

Este viaje piloto les está sirviendo para «ver cómo nos organizamos: cómo es la vida con gente que no conoces, si lo que llevamos es suficiente, si nos da tiempo de ver todo lo que teníamos previsto... Queremos analizar las ventajas e inconvenientes de viajar de esta forma e ir puliendo los detalles». Por ejemplo, señalaba Jorge, «si necesitamos más agua porque no nos llega para ducharnos habrá que añadir más depósitos. O incluir unas noches en algún hotelito si estamos hartos de vernos las caras...». La experiencia que están viviendo este verano es «una prueba de logística e infraestructura».

Ayer, el autobús estaba saliendo de Atenas en dirección a Estambul, donde recogerá a una viajera de Barcelona y a otra de Irun. Después, emprenderá la ruta hacia Isfahán, el último destino de este aventurero viaje.