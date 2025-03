«Este Irun Ekintzan nos hace ilusión porque reconoce toda la trayectoria y a toda la plantilla»

La empresa Algon ha recibido este año el reconocimiento honorífico de los Premios a la Innovación Irun Ekintzan. Fundada en un taller de 80 metros ... cuadrados en Luis Mariano en 1952, Algon se encuentra ahora en un pabellón de 3.500 m2 en Arretxe Ugalde. Hace 2 años incorporaron una segunda nave «de 1.500 metros cuadrados, a 50 metros de la nuestra», cuenta Diego Badiola, director general de Algon, empresa dedicada al diseño y fabricación de estructuras metálicas tubulares en diferentes materiales (acero, acero inoxidable, aluminio, cobre) para sectores diversos como mobiliario, automoción (chasis tubulares o industria.

Para Badiola, este premio Irun Ekintzan reconoce «toda la trayectoria de la empresa porque creo que es imposible nacer en 1952 y seguir en activo hoy si no estás continuamente reinventándote, buscando siempre hacer las cosas de una forma nueva y mejor, que es lo que nosotros entendemos que es la innovación». Algon empezó haciendo «pupitres y sillas» y ha diversificado «producto, proceso, mercados...», enumera.

Badiola entiende que el galardón es «un reconocimiento a todos los trabajadores de la empresa» porque sabe que innovar «pasa por cambiar y los cambios requieren el compromiso de todos. Un premio a la innovación es un premio de todos, así que fuimos a recogerlo casi toda la plantilla» –actualmente cuenta con 42 miembros–. «Un premio así te da una gran alegría y creo que a todos nos ha gustado mucho que sea un premio de Irun, en Irun. Esta empresa tiene una historia larga en la que han cambiado muchas cosas, pero siempre ha estado en Irun y está muy unida a la ciudad».

Producir en el mercado global

Algon diseña, pero también produce. «Soy un firme defensor de la industria y la fabricación como motor de riqueza. Producir genera actividad alrededor, en empresas subsidiarias, proveedores de la zona. La industria es una pata clave de la economía de Gipuzkoa y hay que potenciarla», analiza.

Admite la enorme competitividad de un mercado globalizado con la producción asiática como rival feroz. «Podemos competir en ese mercado porque aportamos valor añadido. Nosotros trabajamos con el cliente desde el diseño de las piezas para ajustarnos a sus necesidades. Se puede aportar valor así y también siendo medioambientalmente responsables, siendo fiables en los plazos y en las calidades. Con una estrategia de competir sólo a coste no iríamos a ningún lado».

Algon exporta el 85% de su producción y aunque la mayoría se queda dentro de la UE, «nuestros clientes sí venden en Estados Unidos», así que la guerra arancelaria que está planteando Trump también les inquieta. «Estamos trabajando con nuestros clientes en posibles planes de contigencia porque no está claro qué aranceles se van a aplicar, o si se van a acabar aplicando. Si llegan, que nos pillen preparados, si no, quizá de este trabajo de prospección saquemos también alguna ventaja de posicionamiento. Cada problema es una oportunidad de mejorar», asegura. Además de estos, Algon tiene otros retos sobre la mesa, la mayoría de adaptación a las exigencias ambientales, pero también, por ejemplo, el aprovechamiento de la inteligencia artificial. «La IA no hace ni va a hacer las cosas sola, pero va a ser una herramienta muy potente que va a cambiar la forma de trabajar, como lo hicieron los ordenadores hace unas décadas. En nuestro campo, en el diseño de piezas, pasar del diseño en papel al diseño digital lo cambió todo. Nos hemos formado y tenemos un plan para ir incorporando la inteligencia artificial en diversos aspectos del día a día de la empresa».