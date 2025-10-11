De Irun a Corea para tripular drones

Joana Ochoteco Irun Sábado, 11 de octubre 2025, 20:46 | Actualizado 21:22h. Comenta Compartir

Una representación del Instituto Bidasoa ha participado en el Mundial de Drone Soccer celebrado hace pocas semanas en Corea del Sur. Es en el país asiático donde se inventó este deporte, una suerte de fútbol aéreo que enfrenta a dos equipos de cinco miembros, cada uno de ellos pilotando un dron que debe cumplir una función específica para alcanzar, entre todos, un mismo objetivo: marcar el mayor número de goles en el aro del equipo contrario.

Como único centro de Euskadi que imparte un curso de especialización en drones, el Instituto Bidasoa ya tuvo este mismo año una experiencia similar en Bolonia, a donde un grupo de estudiantes y profesores se trasladó para participar en un torneo de exhibición de drone soccer. Fue allí donde surgió la oportunidad de viajar a Corea del Sur, en lo que finalmente ha resultado «una experiencia brutal», resume Sergio Iparragirre, profesor del Instituto Bidasoa. Junto al también profesor Josean Bellota y a Ignacio González, exalumno del centro, conformaban la expedición irundarra que se trasladó al país asiático.

Los tres formaron parte de la delegación española que participó en el campeonato: «asesorábamos y ayudábamos a los cinco pilotos que competían». Su experiencia tanto en el curso de especialización como la que vivieron en Bolonia les permitió ofrecer un apoyo técnico muy necesario: hay que tener en cuenta que en esa pugna por marcar gol los drones pueden chocar entre ellos, «se estropean y hay que repararlos».

En un evento en el que estuvieron representadas 34 nacionalidades, «fue muy enriquecedor ver cómo jugaban otros países, sus drones, las estrategias que utilizaban...», recuerda Iparragirre. Además, la participación de esa delegación española de la que formaban parte fue destacada: consiguieron el cuarto puesto en la categoría de drones de 40 centímetros y fueron el mejor clasificado no asiático del torneo.

La expedición irundarra se queda, sobre todo, con lo enriquecedor de compartir espacio, tiempo y conocimientos con personas de todo el mundo: «gente de La India, Turquía, Malasia, Singapur, Jamaica... Ha sido una experiencia muy interesante y positiva».

Un sector emergente

El Instituto Bidasoa imparte ese curso de especialización de drones al que se accede tras cursar algún ciclo «generalmente relacionado con electricidad electrónica, mecánica o aeronáutica». Este curso, son siete los estudiantes que se están formando en esta tecnología aérea que cada vez tiene más aplicaciones: el control del crecimiento de un viñedo o del estado de unas placas solares; topografía, rescate de personas... «O extinción de incendios», cita Sergio Iparragirre: «si haces un vuelo con un dron equipado con cámara térmica es posible detectar los focos más calientes y, así, tomar decisiones más efectivas». El de los drones es, en definitiva, un sector «emergente y muy transversal» en el que se empieza a aplicar, también, la inteligencia artificial.

