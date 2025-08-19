Irun consolida su atractivo turístico en julio rozando de nuevo máximos históricos Los datos de Bidasoa activa confriman que el municipio se está consolidando como destino de interés para visitantes nacionales e internacionales

La ciudad ha visto reforzada su posición en el mapa turístico de Euskadi, como señaló la alcaldesa, Cristina Laborda: «Que mantenga cifras de ocupación tan elevadas por segundo año consecutivo es una muestra clara del atractivo turístico de la ciudad», y añadió que desde el Ayuntamiento «seguiremos apostando por una oferta diversa, sostenible y de calidad» que les permita mantener esta posición privilegiada dentro del territorio. Respecto al balance de datos turísticos que junto a la alcaldesa, Eva Fernandez de Bidasoa activa, y Juanjo Jiménez, director del museo Oiasso, dieron a conocer, encontramos un incremento del 5% en procedencia extranjera del visitante con respecto al pasado mes de julio del 2024. Dejando un cambio claro en el perfil específico de visitantes (en cuanto a la pernocta de 2 noches), que este año ha alcanzado un 48% frente al 52% de turismo nacional. En este último se encuentran turistas especialmente procedentes de Andalucía.

Oficina de Turismo

95% de la ocupación hotelera de Irun ha estado cubierta este mes de julio, un resultado idéntico al del año anterior, lo que confirma la consolidación del municipio como lugar de interés.

3.000 entradas prácticamente registradas para el Museo Oiasso a lo largo de julio, lo que supone un incremento del 21 % en el número de visitantes con respecto al pasado año.

48% el perfil de los extranjeros que se han alojado en la ciudad ha aumentado un 5% en comparación con julio de 2024.

Los datos muestran un total de 1.183 personas atendidas presencialmente en este punto y 72 vía consulta telefónica o email. Entre ellas, casi un 65 % provenientes de otras comunidades autónomas y el resto de países como Francia, Alemania o Inglaterra. Por lo general, las consultas más repetidas este mes de julio han sido sobre información general (planos y folletos) y sobre la agenda y fiestas, lo que, en palabras de Fernández, muestra que «los visitantes pasan cada vez más tiempo en la localidad y se interesan por nuestra cultura».

Visitas guiadas

Desde Bidasoa activa confirmaron el éxito de su programa de visitas guiadas, en el que se ha registrado una alta participación en la mayoría de propuestas, como las visitas del campanario del Juncal, que desde un inicio estaban casi completas, especialmente entre residentes de la comarca.

Las visitas históricas como 'De puente a puente', en las que se explica la evolución de Irun como ciudad fronteriza, han gozado de una gran acogida, sobre todo entre la población oriunda y de los alrededores. Esta actividad finalizará el 29 de agosto.

Museo Oiasso

El Museo registró un incremento del 21 % en las visitas durante julio. Cabe destacar que es el primer verano con las termas romanas abiertas al público y con visitas guiadas en torno a ellas, que han alcanzado las 174.

El taller Arkeolab y la visita a la ermita de Santa Elena también han sido muy demandados.

Turismo Inteligente

La ciudad se ha consolidado como tal gracias a proyectos que engloban desde la rehabilitación de las termas romanas de Oiasso hasta la regeneración del entorno de Irugurutzeta.