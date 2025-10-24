El Irudek Bidasoa Irun no quiere sorpresas este sábado con el Guadalajara

La única cosa que Flensburg-Handewitt y Guadalajara tienen en común es que van a ser rivales del Irudek Bidasoa Irun en la misma ... semana. Tras el vibrante partido contra el líder de la Bundesliga, toca recibir a uno de los colistas de la Asobal, este sábado a partir de las 19.30.

El contraste es evidente y precisamente por ello están alerta los bidasotarras, que tienen el riesgo de caer en la relajación tras haber disputado semejanete encuentro el martes. Y el mensaje en el vestuario va en esa dirección: Cero relajación y todo el respeto al Guadalajara.

Alex Mozas tiene intención de «hacer cambios en la convocatoria y rotar también dentro de los minutos de juego, que tengan protagonismo más jugadores». Al contar con dieciocho jugadores, más los del filial, «este año estoy muy contento con eso. Nadie juega mucho más de 30 ó 35 minutos por partido y eso creo que lo vamos a notar a final de temporada». Añade que «tener una plantilla tan larga, el hecho de que todos los jugadores están aportando mucho, te da una tranquilidad como entrenador para saber que esté quien esté, seguro vamos a ser competitivos».

En el partido de este sábado «necesitamos imponernos desde el principio, marcar el ritmo del partido nosotros y no dejar a Guadalajara entrar cómodo». En ese sentido, reconoce que «no entrar tan bien en los partidos es uno de nuestros debes de este inicio de temporada».

En la rueda de prensa compareció también Mario Nevado, quien destacó que «el cambio de registro no siempre es fácil y, además, el Guadalajara viene jugando muy bien. Es un gran equipo con grandes jugadores, que nos va a poner las cosas muy difíciles». Hace dos semanas ganó en Cangas de Morrazo y la pasada tuteó al Granollers (29-32).

El madrileño ha sido convocado por primera vez para la selección española y no oculta su satisfacción. «Es una oportunidad y quiero aprovecharla, pero de momento estoy centrado en el club y cuando llegue la ocasión ya veré». Nuevo en Irun, «me encuentro muy cómodo con mis compañeros. Me han hecho sentirme como en casa desde los primeros días. Todo muy bien».

Nieto, en el siete ideal

Estamos en la séptima jornada y hay que recordar que en la sexta Gorka Nieto fue incluido en el siete ideal, por su actuación en la cancha del Barça.

En lo que va de temporada, en cuatro ocasiones ha habido bidasotarras en el siete ideal: Leo Maciel, Xavi Tuà, Julen Mujika y, ahora, Gorka Nieto, así como los cedidos Asier Iribar (dos veces) y Tao Gey-Emparan

Ilcapo, mañana en Getxo

Ilcapo Hondarribia, séptimo con siete puntos tras seis jornadas de Primera Nacional, visitará mañana a las 12.15 en Getxo al Romo, que ha ganado cinco partidos y perdido uno, por un contra el líder Zarautz.