El Irudek Bidasoa Irun quiere mantener su buen hacer ante los equipos franceses

Vuelve la European League y lo hace con un duelo clave para el Irudek Bidasoa Irun, que visita al Saint-Raphael Var a las ... 20.45 (ETB4 y DAZN). Este encuentro y el que los mismos equipos jugarán el próximo martes en Artaleku serán claves para determinar quién acaba segundo en el grupo A y avanza a la Main Round.

El club amarillo tiene varios enfrentamientos contra equipos franceses desde que debutó en competiciones europeas en 1987. De hecho el primer rival fue un conjunto galo, el Gagny. También se enfrentó aquellos primeros años al Girondins de Burdeos y en la liguilla de la Champions League de 1995 derrotó dos veces al Vitrolles de Marsella.

Más recientemente, en 2020 eliminó al PAUC en el que militaba Iñaki Peciña y después se midió al Toulouse de Niko Mindegia (un empate y una derrota) y al Limoges de Jon Azkue (uno ganado y otro perdido).

Quinto en la pasada liga

Ahora el rival es el que quedó quinto en la pasada liga francesa, la segunda más potente de Europa, y que no se encuentra cómodo en la actual, con cuatro victorias y cinco derrotas y a cinco puntos del cuarto puesto, en teoría último que clasifica para Europa.

Del extremo izquierdo llegan la mayoría de sus goles, los 46 de Drevy Paschal (19 de penalty) y los 27 de Antonin Mohamed. La faceta anotadora está muy repartida puesto que entre 26 y 21 goles anotados están Soares, Mapu, Marescot, Lang, Brasseleur y Sergio Pérez, uno de los tres españoles de un equipo muy francés, junto con Chema Márquez y el portero Jorge Pérez.

Hablando de la portería, Demaille es el que más paradas tiene de la liga, 95/372 (25,5%), en parte porque ha jugado prácticamente todos los minutos en las nueve jornadas disputadas.

Subcampeón de EHF en 2018

El Saint-Raphael fue cuarto en la Copa EHF en 2017, subcampeón en 2018 y participó en el mismo torneo en la siguiente temporada, llegando a cuartos de final. Desde entonces no había vuelto a disputar ninguna competición europea. Aquellos fueron sus años gloriosos, con el tercer puesto en la liga en 2015 y segundo en 2016.

En lo que se refiere a esta temporada, en la primera jornada de la liguilla estuvo cerca de sorprender al Flensburg-Handewitt (32-30, iba ganando 22-23 y empate a 28) y dio un repaso al Potaissa Turda (42-24).

El duelo promete, este martes en en Artaleku.