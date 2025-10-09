Irudek Bidasoa Irun quiere que no se escapen más puntos de Artaleku

Iñigo Aristizabal Irun Jueves, 9 de octubre 2025, 20:26 | Actualizado 20:43h. Comenta Compartir

El Irudek Bidasoa Irun es consciente de la importancia de hacerse fuerte en Artaleku, por lo que quiere que el punto que sumó el Ademar hace dos semanas sea el último que se lleva alguien de su casa. Es un objetivo complicado pero sí que puede pensar en sumar más puntos como local que la temporada pasada, cuando Logroño, Ademar y Barça ganaron en Irun y empató Torrelavega.

Volveremos sobre esta estadística dentro de unos meses pero lo primero es lo de este viernes, cuando a las 19.00 Irudek Bidasoa Irun y Bada Huesca disputarán el primer partido de la quinta jornada, a la que llegan con siete y dos puntos, respectivamente.

El rival llega en circunstancias parecidas a las de la temporada pasada. Entonces compareció en Artaleku en la tercera jornada con cero puntos (había jugado contra el Barça) y esta vez llega en la quinta con dos, los logrados ante el Villa de Aranda (28-25). Por contra, ha perdido frente a Atlético Valladolid (35-25), Cangas (32-25) y Granollers (33-41), siendo uno de los equipos más goleados (33,25 de media) pero sólo el duodécimo que más marca (28,25).

En todo caso, Álex Mozas advierte que «el resultado en Granollers fue engañoso, hicieron un muy buen partido», que a falta de diez minutos estaba igualado, 29-30.

Siete derrotas seguidas

En cuanto a la trayectoria de los oscenses en Artaleku, contempla siete derrotas en sus siete últimas visitas y un balance global de dos victorias y ocho derrotas.

El madrileño valora que «en los partidos de inicio de temporada vamos siempre de menos a más, acabamos los partidos muy bien a nivel físico. Eso se debe obviamente al trabajo diario con Nacho (Torrescusa) y de los entrenamientos, pero también al hecho de llevar un par de semanas de preparación más».

No olvida Mozas lo que costó ganar al Huesca la temporada pasada, sobre todo en su cancha, 25-26 resuelto con penalti a favor de los amarillos en el último segundo, y esta vez espera «otro partido difícil de principio a fin. Vamos a tener que controlar muy bien a sus jugadores más determinantes, sobre todo los dos hermanos Cordies, que están jugando muy bien, y a Artur Parera, que es uno de los pivotes más peligrosos de la Liga. Queremos seguir con ese binomio de jugar rápido pero perder pocos balones, para asegurarnos y lanzar mucha portería, que es lo que nos interesa. En Nava sólo perdimos siete balones».

Para los irundarras es positivo jugar este viernes, ya que el lunes emprenderán viaje a Rumanía, donde jugarán el martes. Y, de allí, directos a Barcelona, con partido el próximo viernes (21.30, Teledeporte). Así arranca el primer maratón de partidos de la temporada, que incluye también la visita del Flensburg-Handewitt a Artaleku el martes, día 21.

Dos en el siete ideal

Por otro lado, la presencia de jugadores del Irudek Bidasoa Irun en el siete ideal de Asobal se está convirtendo en constante en este arranque de la temporada.

En la segunda jornada fueron Julen Mujika y Asier Iribar (cedido en el Villa de Aranda), en la tercera entraron Leo Maciel y Tao Gey-Emparan (cedido en el Atlético Valladolid) y en la cuarta figuran Xavi Tuà (nueve goles de once en Nava) y repite Asier iribar (siete de diez contra el Guadalajara).