El Irudek Bidasoa Irun quiere que Ademar no se sienta cómodo hoy en Artaleku Los irundarras dormirán como líderes en solitario si superan al equipo leonés (20.30 horas)

Hoy jugará en casa el Irudek Bidasoa Irun. No, no hay jornada entre semana. Es un partido adelantado al fin de semana a petición de Teledeporte, que retransmitirá este clásico de Asobal a partir de las 20.30. En caso de victoria, el conjunto irundarra dormirá como líder en solitario, a la espera de lo que hagan el Granollers mañana y el Torrelavega el domingo. Son los tres equipos que han sumado todos los puntos en juego, igual que el Barça, que por su participación en la Super Globe aplaza su encuentro de la tercera jornada.

Ese liderato sería anecdótico, pero no un tres de tres en liga y cinco de cinco en el arranque de la temporada, contando la competición europea. En todo caso, ganar al Ademar León nunca ha sido tarea sencilla, ni en su cancha ni en Artaleku.

Últimos diez partidos

2013-2014 24-29 D

2016-2017 28-31 D

2017-2018 26-30 D

2018-2019 25-18 V

2019-2020 23-27 D

2020-2021 28-29 D

2021-2022 26-27 D

2022-2023 33-29 V

2023-2024 31-27 V

2024-2025 22-27 D

Resumen

Desde la temporada 1994-1995 estos dos equipos se han enfrentado 23 veces en Artaleku, con quince victorias locales y ocho visitantes En los diez últimos enfrentamientos de liga, el Ademar gana 3-7 y también se impuso en la Copa del Rey.

Y es que el equipo leonés tiene un muy buen historial reciente en sus visitas al polideportivo irundarra. Desde la temporada 1994-1995, al balance de enfrentamientos se salda con un 15-8 a favor del equipo local. Sin embargo, en los diez últimos duelos ligueros disputados en Irun, el marcador es de 3-7 para los visitantes.

Y la cuenta asciende a 3-8 si tomamos en cuenta la semifinal de la Copa del Rey disputada el pasado mes de mayo y que necesitó de una prórroga para determinar quién se llevaba el premio de jugar la final contra el Barça y del pasaporte europeo. Dicho de otra forma, el Ademar ganó dos veces en Irun la temporada pasada.

El 'debut' de Iñaki Cavero

Iñaki Cavero jugó unos minutos ante el Ciudad Real, pero se ha perdido tres partidos por molestias en la rodilla y considera que hoy es «como mi debut esta temporada». Si a todo el mundo apetece un Bidasoa-Ademar, más al irundarra. «Voy poco a poco con la lesión de la rodilla, aquel día fue como un aperitivo y espero ir entrando cada vez más en el equipo».

Un equipo que «está haciendo un buen trabajo tanto en defensa como en ataque, con cosas que pulir obviamente. Este partido en casa nos puede dar ese puntito más de confianza para la temporada. Históricamente hemos tenido muchas batallas duras contra este equipo, pero creo que podemos hacer una muy buena actuación».

Cavero considera importante «no dejarles balones fáciles a sus extremos, que son de los más rápidos de la liga, quitarles el contraataque. Defender y no perder balones te da luego la tranquilidad en ataque de poder hacer las cosas bien».