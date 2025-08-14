El Irudek Bidasoa Irun muestra hoy en Artaleku los mimbres de su proyecto deportivo de esta campaña Los irundarras se miden con el Blendio Sinfin a partir de las 12.00 horas con entrada gratuita para el público

M. A. I. IRUN. Jueves, 14 de agosto 2025, 20:47

El Irudek Bidasoa Irun estrenó la pretemporada la semana pasada en Orio derrotando a Anaitasuna 31-30. Este mediodía su calendario de partidos de pretemporada lo lleva a a Artaleku para disputar en casa su siguiente choque, contra el Blendio Balonmano Sinfín, de División de Honor Plata. Será una buena oportunidad para ver las novedades de la plantilla de este año: Xavi Tua, Nacho Valles, Xavi González, Mario Nevado, Piotr Mielczarski y el irundarra Iñaki Peciña que vuelve a casa esta temporada.

Es muy posible que haya espacio también para las jóvenes promesas amarillas. Hasta ocho están completando la pretemporada con el primer equipo, incluido un juvenil. No sólo como premio sino para repartir esfuerzos ya que mañana el equipo tiene otra cita, de nuevo contra Anaitasuna, pero esta vez en Lekunberri (19.00 horas).

A la pretemporada amarilla le quedará aún una última cita con doble partido. será la del torneo de Egia, los días 22 y 23 de este mes. En la primera jornada los irundarras se medirán a partir de las 20.00 al Cesson Rennes Métropole, mientras que en la segunda horario y rival dependerán del resultado del partido propio y del que disputarán, en la otra semifinal, a partir de las 18.00 horas, entre Limoges y Logroño La Rioja.

El Irudek Bidasoa Irun fue el primer equipo de la Liga Asobal en ponerse en marcha y el entrenador del equipo, Álex Mozas, advirtió que sreía además un periodo de preparación «intenso». La razón es que este año la competición para los amarillos llega antes de la habitual y además con un plato fuerte, ya que tendrá que disputar el último sábado de agosto (18.30 horas en Artaleku) el primero de los dos partidos de la eliminatoria previa de la European League frente al ABC Braga. La vuelta, una semana después, se jugará en tierras portuguesas.

Con esa eliminatoria dirimida, una semana más tarde arrancará la Liga Asobal. El Bidasoa estrenará la competición en casa contra un recién ascendido, el Caserío Ciudad Real.