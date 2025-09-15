El Irudek Bidasoa Irun lleva ya tres victorias consecutivas en el arranque

Arrancó la Liga Asobal y lo hizo con mayoría de victorias locales, como la del Irudek Bidasoa Irun ante el Caserío Ciudad Real, por ... 32-25. Fuera de casa ganaron Ademar en Cangas, Barça en Alicante y Torrelavega en Cuenca, por 27-28 tras entrar en los cinco últimos minutos con 27-25.

No hubo sorpresa en Artaleku pero costó encarrilar el encuentro contra el recién ascendido, que en el primer tiempo fue varias veces por delante en el marcador y llegó al descanso con empate 13. Un 4-0 a la vuelta de vestuarios puso las cosas en su sitio y los irundarras dominaron el segundo tiempo.

A Alex Mozas no le sorprendió el desarrollo del partido. «Fue un poco como esperábamos, sobre todo la primera parte, muy igualado con un equipo recién ascendido que viene de una dinámica muy positiva de la temporada pasada, que se ha reforzado muy bien y que hizo una muy buena primera parte». En ella, «nosotros no pudimos encontrar nuestro ritmo, sobre todo en ataque, y nos apoyamos mucho en Kuba, que nos mantuvo hasta el descanso».

12 goles en 21 minutos

En el minuto 21 el Ciudad Real llevaba 12 goles, demasiados. «Creo que fue más acierto de ellos que demérito nuestro, pero lo teníamos que corregir y ahí se notó el liderazgo de Iñaki Peciña, organizando toda la defensa y subiendo un punto de agresividad».

Después, la segunda parte fue «totalmente diferente. Kuba siguió a buen nivel, la defensa, que en general no estuvo mal, subió un par de puntos y sobre todo en ataque fuimos capaces de jugar un poco más lo que hablaba en la previa, más sueltos, menos encorsetados».

El entrenador bidasotarra reconocía estar «contento por la victoria pero queda mucho que mejorar. Hay que seguir engrasando la maquinaria. Tenemos tantos jugadores nuevos que a veces cuesta que jueguen todos a lo mismo. A veces uno corría, el otro no, el otro se paraba y entonces no encontrabamos un poco el timming de todo el equipo. Pero en la segunda parte sí lo encontramos».

El sábado, en Puente Genil

Al haber jugado en viernes, la plantilla descansó el sábado y domingo y este fin de semana a los irundarras les espera el viaje más largo de la liga, para jugar el sábado a las 17.30 en la cancha de un Puente Genil que empezó la liga con derrota, 38-33, en la cancha del Granollers, donde estuvo varias veces diez abajo. El Irudek Bidasoa Irun ha perdido en sus tres últimas visitas a la cancha cordobesa.