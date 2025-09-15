Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Gorka Nieto anotó dos goles en la victoria del Irudek Bidasoa en Artaleku. ESTRADA

Irun

El Irudek Bidasoa Irun lleva ya tres victorias consecutivas en el arranque

Los irundarras llegaron empatados al descanso con el Ciudad Real pero dominaron en el segundo tiempo (32-25)

Iñigo Aristizabal

Irun

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:13

Arrancó la Liga Asobal y lo hizo con mayoría de victorias locales, como la del Irudek Bidasoa Irun ante el Caserío Ciudad Real, por ... 32-25. Fuera de casa ganaron Ademar en Cangas, Barça en Alicante y Torrelavega en Cuenca, por 27-28 tras entrar en los cinco últimos minutos con 27-25.

