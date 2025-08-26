Irudek Bidasoa Irun finaliza la pretemporada en Egia con muy buenas sensaciones
Esta semana el equipo trabaja a las órdenes de Mozas pensando ya en la ronda preliminar de la EHF European League contra el Braga, cuya ida se juega el sábado
Iñigo Morondo
IRUN.
Martes, 26 de agosto 2025, 20:16
El Irudek Bidasoa Irun ha finalizado los amistosos de pretemporada con la doble cita del fin de semana pasado en el Torno de Egia. Semifinales y final contra sendos equipos de la liga francesa y en días consecutivos pusieron alto el nivel de exigencia para los de Álex Mozas que salieron muy reforzados. a pesar de no poder llevarse el trofeo tras una disputadísima final contra el Limoges.
La semifinal contra el Cesson Rennes Métropole se resolvió enseguida. «La verdad es que nos salió todo muy bien desde el principio. Empezamos el partido con un parcial muy bueno y, sobre todo, con Leo (Maciel) parando muchísimo en portería», destacó el técnico madrileño. «Eso nos permitió coger una buena renta y luego la gestionamos muy bien. Al descanso nos fuimos ganando por nueve y tengo que reconocerle al equipo la capacidad de seguir en tensión en un partido de pretemporada a pesar de llevar esa diferencia», subrayó Mozas.
«Es muy fácil dejarse llevar, pero no lo hicimos. Seguimos compitiendo», de manera que en el segundo tiempo la renta no sólo no menguó sino que creció hasta los 12 tantos de diferencia en el 39-27 final.
El Cesson Rennes, donde ha ido a jugar este año el ex bidasotarra Asier Nieto, es un equipo que se ha reforzado para ser aspirante a la zona alta de la Starligue francesa. En ese hábitat se mueve el Limoges en cuya plantilla destaca otro jugador con pasado amarillo, el excapitán bidasoarra Jon Azkue. La final del torneo contra este conjunto nada tuvo que ver con la semifinal.
«Tuvimos que levantarnos contra un marcador adverso y creo que lo hicimos muy bien. Supimos meterle intensidad al partido, competir, remontar y disputar la victoria hasta el último momento a pesar de que llegamos con cinco bajas». La derrota final por 39-38 no le dejó satisfecho porque el objetivo siempre es ganar, «pero pensando en términos de pretemporada, de crecimiento del equipo, es un partido que nos sirvió muchísimo», aseguraba Mozas.
Señas de identidad
El sábado a las 18.30 horas en Artaleku, contra el ABC de Braga, en partido correspondiente a la ronda preliminar de la EHF European League, el Irudek Bidasoa Irun dejará atrás los amistosos para empezar a competir oficialmente. «Esta semana ya estamos trabajando con el foco puesto en ese partido, si bien durante toda la pretemporada el Braga ha escondido bastante. Pero sabemos lo suficiente de ellos como para preparar bien el cruce», explicó Mozas.
En cualquier caso, el técnico está más pendiente ahora mismo de la evolución del juego propio y en ese sentido está «muy satisfecho. Lo que más me ha gustado de lo que hemos hecho en lo que va de verano ha sido el ritmo de juego, que era algo que me parecía que teníamos que mejorar con respecto a la temporada pasada. Creo que el año pasado quizá no habíamos corrido tanto como a mí me gusta», valoró. «Ahora, en esta pretemporada, hemos hecho muy bien eso y nos ha dado mucho rendimiento. Nos hemos ido a números altos en nuestro marcador y eso es importante. Queremos tener una identidad y creo que poco a poco lo estamos consiguiendo». En ese sentido está ayudando la llegada de los nuevos componentes de la plantilla amarilla. «Los dos extremos, Xavi González y Xavi Tuá, están haciéndolo muy bien. Encajan como anillo al dedo en nuestra forma de jugar, con velocidad y con muchos balones por sus manos. Además», valoraba el entrenador bidasotarra, «eso ha hecho que Dariel haya dado un paso adelante y está haciendo una pretemporada impresionante».
De los centrales apuntó que «a Nacho Valles ya lo conocemos, su capacidad de organizar el juego nos hacía falta y lo estamos notando. Piotr (Mielczarski) está demostrando que es un jugador con un potencial espectacular, está rindiendo altísimo». El rendimiento de Mario Nevado en Egia lo calificó de «impresionante». Ha sido el máximo goleador (14 goles en dos partidos) «y además ha defendido muy bien». De Iñaki Peciña, comentó Mozas que «ya sabíamos que nos iba a aportar tanto en el juego como fuera del campo y estamos notando mucho su liderazgo, nos está ayudando a todos. La verdad que estoy encantado con los nuevos y pese a que son muchos, pese a que había mucho trabajo de integración que hacer, está yendo bien. Muy bien nivel deportivo y a nivel extradeportivo aún mejor».
Respecto a las lesiones, «todavía es pronto para saber quién estará y quién no para el sábado. Esperamos recuperar gente, pero también hay otros que se pueden caer de la lista. No me apetece andar desconvocando gente, porque todo el mundo se merece estar, pero desde luego que me gustaría que se recuperaran todos y que nadie se tenga que perder un partido europeo por lesión».
