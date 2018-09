Iridoy recuerda a Santano su compromiso de resolver este mes la modificación de créditos Tres millones. Xabier Iridoy calificó ayer de «irresponsabilidad» no tramitar la ampliación del presupuesto. / F. DE LA HERA El edil jeltzale sostiene que el alcalde aseguró a los portavoces que tramitaría para el pleno de mediados de septiembre «los tres millones, tuviera o no garantizada la mayoría» IÑIGO MORONDO IRUN. Jueves, 13 septiembre 2018, 00:17

La oposición viene recriminando al Gobierno local que no haya incorporado aún al presupuesto parte del remanente del pasado ejercicio. Sí se Puede Irun habló de 2 millones, el Gobierno lo cifró en 2,4 y el portavoz de EAJ-PNV, Xabier Iridoy, se refirió ayer a «3 millones que deberían destinarse a proyectos y mejoras en la ciudad y están paralizados por el Gobierno socialista».

Iridoy exigió al alcalde, José Antonio Santano, que active la tramitación de esa modificación de créditos «tal y como se comprometió a hacer el 23 de julio. El delegado de Hacienda, Miguel Ángel Páez, me entregó una propuesta a principios de junio, y aquel día, en una Junta de Portavoces, le pregunté en qué situación estaba la modificación. Contestó que ningún grupo había hecho propuestas y que al no tener apoyo mayoritario, no iniciaría las negociaciones formalmente. Rápidamente -aseguró el jeltzale-, el alcalde reaccionó a esas palabras y se comprometió a que la modificación de crédito fuera a un pleno extraordinario a mediados de septiembre, con o sin apoyo mayoritario». Ese pleno será mañana «y sobre la modificación de créditos, nada de nada», lamentó Iridoy.

El edil aseguró que su grupo está «dispuesto a negociar. No tenemos problema alguno para acordar con el Gobierno socialista cuestiones que sean de interés para la ciudad, pero es inadmisible que por la incapacidad de Santano para negociar con diferentes y gobernar desde la minoría, no se usen esos tres millones. ¿No hay necesidades en Irun a las que se podría responder con ese dinero?».

«El Gobierno no quiere que se evidencie que se le puede enmendar, pero debe aceptar que está en minoría»

«Es un gobierno en minoría»

El procedimiento municipal para modificar el presupuesto establece que el Gobierno presenta «formalmente» su propuesta en la Comisión de Hacienda. Los grupos tienen entonces cinco días para presentar enmiendas y «una nueva comisión de Hacienda eleva a Pleno. Lo que hizo el delegado en junio no fue una presentación formal y después no ha habido reuniones, ni una llamada, ni un correo. Nada. Tampoco la ha presentado públicamente», advirtió Iridoy.

El plazo de mediados de septiembre que dio Santano no se cumplirá y el PNV espera que la modificación de crédito vaya, al menos, al pleno ordinario de final de mes. «Para eso tienen que iniciar el procedimiento». A partir de ahí el plazo de cinco días será «suficiente», consideraba Iridoy. «Cada uno ya sabe lo que quiere modificar de esa propuesta», aunque no quiso adelantar qué exigiría para posibilitar la aprobación. «Hay varias cosas, pero no me parece conveniente hacerlas públicas antes de que el Gobierno haga público su borrador». Solo citó los 15.000 euros para Euskaraldia «porque ya salió y es urgente». El resto se lo guardó. «Lo que quiere el Gobierno es tener una propuesta negociada y salir luego en la foto como si fuera solo suya. Que haga público lo que propone y luego ya negociaremos. Pero no lo hace. Ni pone en marcha el trámite. Lo que no quieren -presentó como conclusión- es que que se evidencie que se les puede enmendar. Eso transmitiría cierta debilidad. Pero no pasa nada; es que son un gobierno en minoría y tienen que negociar, como pasa en otros niveles institucionales. Aquí parece que Santano es diferente, pero no: tiene que entender la realidad y aceptarla: tiene que negociar y asumir que la propuesta que saldrá no será la suya al 100%».

Parálisis y moción de censura

Iridoy relacionó con todo esto el anuncio del alcalde de congelar tasas e impuestos. «¿Significa que no habrá modificación de ordenanzas fiscales? Todo son síntomas de la incertidumbre en la que vive este gobierno en minoría. Y lo que pasa es que las cosas se van parando».

Principalmente en ese argumento han amparado SPI y EH Bildu su propuesta de moción de censura contra Santano, cuyo éxito, ambos lo han dejado claro, depende de la posición del PNV. «A finales de julio ya dije que no descartamos ninguna opción y me mantengo. Los que lanzaron esta iniciativa deben darle continuidad. Hasta ahora, no he tenido contacto formal sobre este tema con ningún grupo político», aseveró Iridoy.