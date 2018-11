Iridoy pide al alcalde que asuma «sus responsabilidades políticas» por el resultado de la Comisión de investigación Ayer se ratificaron las actas de las reuniones y las conclusiones del proceso M.A.I. IRUN. Sábado, 10 noviembre 2018, 00:23

El portavoz de EAJ-PNV, Xabier Iridoy, ha cuestionado que el alcalde, José Antonio Santano, «esté en condiciones de seguir» como primer edil de la ciudad, tras las «contundentes conclusiones de la comisión de investigación». Ayer se ratificaron las actas de las reuniones y las conclusiones de dicho proceso.

El jeltzale señaló que la comisión, que finalizó hace dos meses, «reprobó políticamente al alcalde, por obrar de mala fe y verter falsas acusaciones, para intentar extender un velo de sospecha» sobre la gestión de Xabier Iridoy, entonces concejal de Urbanismo, en el ámbito de Korrokoitz. El portavoz de EAJ-PNV defendió que «nuestra gestión fue legal y eficaz, porque logró dar una solución a un entorno de nuestra ciudad degradado y abandonado durante muchos años». Asimismo, aseguró que el proceso «fue avalado en todo momento tanto por técnicos municipales y profesionales de la materia, como por los mismos propietarios».

En opinión de Xabier Iridoy, «el problema» de José Antonio Santano «es que tras muchos años en la alcaldía, ha adquirido muchos tics autoritarios e intolerantes. No soporta que otros grupos municipales y el PNV puedan aportar soluciones a la vida cotidiana de los irundarras, que él no ha podido o no ha querido resolver. Tiene una visión patrimonialista del Ayuntamiento, se cree que es suyo, y por ello utiliza la mentira y la maledicencia contra los demás».

EAJ-PNV ha pedido al alcalde «que asuma sus responsabilidades políticas tras las conclusiones de la comisión de investigación aprobadas por el Pleno municipal», con los votos de los jeltzales, Sí Se Puede Irun y EH Bildu. Xabier Iridoy consideró que «la actitud de Santano, además de dañar la imagen de Irun y de la ciudadanía irundarra, demuestra su falta de talante democrático y su apuesta por la manipulación y el ataque sin miramientos contra los demás partidos políticos». El jeltzale concluyó asegurando que su grupo «seguirá trabajando con honestidad, plena dedicación y esfuerzo en favor de Irun y de los y las irundarras».