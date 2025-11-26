Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Fotogramas del vídeo compartido en redes sociales por la cuenta de la Guardia Civil.

Graba a su hijo de 10 años al volante de un coche en Irun y sube después el vídeo a redes sociales

La Guardia Civil investiga a la madre del menor y la acusa de un presunto delito contra la seguridad vial

A. I.

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 09:22

La madre de un menor de 10 años de Irun está siendo investigada al consentir que su hijo utilizara un turismo para realizar maniobras de conducción que grabaron y subieron a las redes sociales el pasado 19 de octubre. Según ha informado la Guardia Civil de Gipuzkoa en su cuenta de 'X' las diligencias se abrieron el pasado día 21 y la mujer pudo cometer un delito contra la seguridad vial. En el vídeo se ve al niño al volante a bastante velocidad entre camiones aparcados en un polígono industrial de la ciudad fronteriza. Las imágenes fueron borradas de internet por sus creadores pero los agentes pudieron recuperarlas posteriormente e identificar a la acusada.

El Instituto Armado subraya en primer lugar en un tuit que «menor al volante, orgullo que puede acabar en tragedia». Agrega que «no es una broma. Es exponerle a un riesgo extremo a él, a quienes le acompañan y al resto de usuarios de la vía». También destaca que «conducir no es un juego para redes sociales», al tiempo que recuerda que «un ejemplo de 'autoría mediata' en el delito del art. 384.2 CP es quien permite y fomenta estas conductas responde por el peligro que generan. Grabar y difundir estas maniobras multiplica el riesgo al convertirlo en un modelo a imitar». Concluye señalando que «en carretera cualquier decisión cuenta y normalizar estos comportamientos es abrir la puerta a futuros siniestros viales».

