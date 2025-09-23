La inteligencia artificial y la gestión del talento centran el nuevo ciclo de Lantalde Industrial

E. PRIETO IRUN. Martes, 23 de septiembre 2025, 20:30 Comenta Compartir

Las empresas de la comarca que forman parte de Lantalde Industrial arrancaron ayer un ciclo de tres encuentros que girarán en torno a la aplicación de la inteligencia artificial en los procesos industriales y a la fidelización del talento. La iniciativa se engloba dentro de la apuesta de Bidasoa Activa por dotar de competitividad al tejido empresarial local.

Al termino de la primera sesión, la presidenta de la agencia de desarrollo, Nuria Alzaga, calificó de «estratégico» el espacio Lantalde Industrial, que dio sus primeros pasos en 2022 y está compuesto por 10 empresas y más de 20 empleados. «Vosotros estáis en primera línea y podéis hacernos llegar las necesidades que vais detectando para que os facilitemos herramientas que respondan a los cambios continuos del mercado».

En lo que respecta a la temática del ciclo actual, Alzaga apuntó que «es un curso en el que podrían estar horas y horas porque siempre hay cuestiones que comentar. La inteligencia artificial, ya sea en el tejido empresarial o en la vida cotidiana, nos tiene muy ocupados y ocupadas en la actualidad».

Por su parte, la vicepresidenta de Bidasoa Activa, Estitxu Urtizberea, subrayó en euskera «la importancia de Lantalde Industrial por el miedo que existe en muchos sectores a compartir conocimientos. En los últimos años hemos superado esa barrera y hemos visto que trabajando en red podemos llegar más lejos porque aprendemos más».

Urtizberea puso el foco en otro de los aspectos que ya se tratan en las sesiones que se han iniciado este martes, el del talento y relevo generacional. Las empresas se enfrentan al reto de «conservar el conocimiento de aquella persona que se jubila o mantener a ese trabajador por el que has invertido».

Formas de hacer transversales

Dentro de ese marco de colaboración estratégica se encuentran entre otros la empresa Railtek. En su representación, Iñigo Gurrutxaga recordó la cantidad de temas que se han tratado en estos tres años. «Quizás la inteligencia artificial es el que más nos preocupa hoy en día», destacó. «Tenemos la sensación de que nos podemos quedar atrás y de que el de al lado nos puede adelantar».

Imanol Ribera, de la empresa Bianditz, incidió en el «miedo que hemos tenido históricamente a que el de al lado vea lo que estoy haciendo para que no me copie». En la iniciativa Lantalde Industrial, además, se unía el hecho de que eran empresas de diferentes sectores. «Al final hemos visto que hay formas de hacer transversales y eso te aporta una visión diferente», recalcó.

En la misma línea, Óscar Vela, de Railtek, puso en valor el hecho de que «empresas de la zona hemos abierto nuestras puertas y nos hemos encontrado con problemas compartidos». Entre ellos «los retos que tenemos con la inteligencia artificial o la captación de personas. Hay mucho trabajo y no podemos estar parados. Tenemos que ir dando pasos».